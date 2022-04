Convene anuncia una inversión estratégica liderada por HBC y Ares Management

La unión de las actuales ubicaciones SaksWorks de HBC con las de Convene da origen a la empresa más grande del mundo de reuniones, eventos y centros de trabajo flexibles premium

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Convene, la compañía líder de reuniones híbridas, eventos y centros de trabajo, ha anunciado hoy que había finalizado su plan de capitalización, liderado por HBC, una sociedad tenedora activa en los sectores inmobiliario, tecnológico y de distribución minorista, y un fondo bajo gestión del Grupo de Capital Riesgo de Ares Management Corporation (“Ares”) (NYSE: ARES), un gestor global de inversiones alternativas.

Convene gestionará la actual cartera de espacios de trabajo flexible, eventos, restauración y reuniones, que se espera que pasen a ser de la marca Convene y seguirán siendo de SaksWorks hasta que se complete la integración. HBC será el accionista mayoritario de la entidad conjunta, con 26 centros bajo gestión y varias decenas más en construcción; es decir, se prevé que sea el mayor gestor de espacios flexibles premium de EE. UU., Canadá y Europa.

“ En Convene tenemos una misión: mejorar la experiencia de trabajar todos los días. Esta inversión estratégica por parte de HBC y Ares ofrece oportunidades inmediatas para ser más grandes y crecer como empresa. Estamos encantados de asociarnos con HBC, que también está centrada en ofrecer experiencias premium y flexibles para que los trabajadores puedan trabajar bien” afirma Ryan Simonetti, cofundador y Consejero Delegado de Convene. “ En un momento en el que las organizaciones continúan adoptando un modelo de trabajo híbrido y demandan entornos de mayor calidad en los que reunirse, estamos bien posicionados para sacar partido de la situación”.

Convene combina el diseño, la tecnología y la restauración para ofrecer espacios de reuniones y eventos de calidad que mejoren la productividad y la colaboración de las empresas. Convene Studio, una plataforma exclusiva de eventos virtuales, puede incorporarse a los espacios de Convene o de otras empresas para poder celebrar reuniones virtuales híbridas seguras y con una integración perfecta con hasta 10.000 asistentes virtuales y un servicio integral de producción incluido.

La galardonada restauración de autor de Convene ofrece un toque humano en los mundos físico y virtual. Un equipo dedicado de profesionales sobre el terreno da la bienvenida a cada uno de los asistentes y brinda apoyo interno en todo lo necesario, desde el catering hasta el soporte audiovisual, para garantizar un día de trabajo hecho a medida y sin contratiempos. Además de tentempiés artesanales de lo más variados, té y café barista, los Jefes de Cocina de Convene crean menús personalizados que devuelven a los comensales su energía creativa en todas nuestras ubicaciones.

Con la inversión de HBC y Ares, la expansión de Convene de cara al futuro se centrará en ubicaciones de mercados urbanos y suburbanos clave. En un momento en el que las empresas rediseñan la distribución de sus oficinas y las estrategias de trabajo híbrido, los propietarios de inmuebles también tratan de adaptarse y ofrecer lo necesario para seguir siendo competitivos en el dinámico mercado de nuestros días. Algunos servicios con gran demanda, como las opciones de oficinas compartidas, la oferta gastronómica en las instalaciones, los centros de reuniones y eventos premium y de calidad y la tecnología híbrida, que antes estaba bien tener, ahora son imprescindibles. Convene cuenta con todo lo necesario para ofrecer esta solución plenamente operativa a muy diversos socios inmobiliarios en el segmento de oficinas de todo el mundo.

“ Ryan y su equipo directivo llevan 12 años creando centros de eventos, reuniones y trabajo flexible sin parangón”, afirmó Hamid Hashemi, Director de Operaciones de HBC Properties & Investments. “ Esperamos aplicar nuestra visión compartida en parte de la cartera de inmuebles de HBC, y eso incluye la transformación de algunos de sus activos en ubicaciones de Convene. Con esta operación, Convene ampliará su presencia en mercados suburbanos, donde las personas pueden trabajar y reunirse más cerca de casa”.

“ Es un orgullo para nosotros poder ayudar a Ryan y al equipo de Convene a seguir creciendo conforme van dando forma al futuro del trabajo a través de experiencias y espacios que innovan”, afirma Craig Snyder, Socio y Cogestor de la Cartera de Oportunidades Especiales del Grupo de Capital Riesgo Ares. “ Creemos que la operación ayudará a acelerar la posición de liderazgo de Convene, y esperamos ser sus socios cuando se presenten nuevas oportunidades en el futuro”.

Acerca de Convene

Convene es el proveedor líder de experiencias de reuniones y trabajo premium, y cuenta con una red de espacios y oficinas flexibles en todo el mundo. Al combinar el diseño, la tecnología y la restauración para hacer mejor la experiencia de trabajo moderna, Convene crea espacios y experiencias que ayudan a los distintos equipos a lograr el éxito. Con Studio, una solución integral para eventos digitales, y 23 ubicaciones en EE. UU. y Londres, que incluyen espacios de reuniones y centros de trabajo flexible, Convene hace posible el mejor día de trabajo, sea donde sea. La empresa ha sido nombrada una de las 100 empresas más prometedoras de EE. UU. por Forbes, y Mejor Lugar para Trabajar por Inc. y Fortune.

Acerca de HBC

HBC es una sociedad tenedora de inversiones y empresas tecnológicas, de distribución minorista e inmobiliarias.

Es el accionista mayoritario de algunas firmas emblemáticas de comercio electrónico: Saks, una tienda virtual líder en moda de lujo; The Bay, una plataforma de comercio electrónico canadiense; y Saks OFF 5TH, una tienda virtual de productos de lujo con descuento que ofrece primeras marcas al mejor precio. Estas empresas se constituyeron como sociedades de gestión independientes en 2021. HBC también es el accionista único de Hudson’s Bay, la sociedad que opera las tiendas físicas de Hudson’s Bay, SFA, que gestiona los locales de Saks Fifth Avenue’s, y O5, que se ocupa de las tiendas de Saks OFF 5TH.

Con activos en los principales mercados y zonas prime en toda América del Norte, HBC posee o controla, en solitario o través de empresas conjuntas, una superficie alquilable construida de aproximadamente 40 millones de pies cuadrados. HBC Properties and Investments, el negocio inmobiliario y de inversión de la empresa, gestiona estos activos y otras compañías inmobiliarias, entre ellas, Streetworks Development, su división de construcción.

Fundada en 1670, HBC es la empresa más longeva de toda América del Norte y cuenta con sedes centrales en Nueva York y Toronto. Para más información, visite www.hbc.com.

Acerca de Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE: ARES) es una gestora de inversiones alternativas líder que ofrece a sus clientes soluciones de inversión complementarias en los mercados primario y secundario del crédito, el capital riesgo, los inmuebles y las infraestructuras. Tratamos de ofrecer soluciones de capital flexibles que ayuden a las empresas y creen valor para nuestros grupos de interés y comunidades. Al colaborar a través de todos nuestros grupos de inversión, tratamos de generar rentabilidades constantes y atractivas de las inversiones a lo largo de todo el ciclo del mercado. A 31 de diciembre de 2021, la plataforma global de Ares Management Corporation contaba con aproximadamente 2.100 empleados en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio, y aproximadamente 314.000 millones de dólares en activos bajo gestión, cifra ajustada que refleja el cierre de la compra de la plataforma de deuda de infraestructuras de AMP Capital el 10 de febrero de 2022. Si desea obtener más información, visite www.aresmgmt.com.

