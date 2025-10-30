Contra todo pronóstico: Dierks, una comunidad de 900 personas en Arkansas, se vuelve viral y consigue casi 2 millones de votos para ganar la competencia nacional Friday Night 5G Lights de T-Mobile

Los Outlaws se unen para recibir un makeover completo de su estadio por un valor de $1 millón, llevando las noches de los viernes —y el orgullo de la comunidad— a otro nivel

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--¡Ya tenemos los resultados! Tras una apasionante competencia que reunió más de 8 millones de votos en todo el país para los 25 finalistas, T-Mobile (NASDAQ: TMUS) ha anunciado que Dierks High School (Arkansas) es la ganadora de Friday Night 5G Lights —un título que viene acompañado por un makeover completo para su estadio por un valor de $1 millón.





En un ejemplo perfecto de lo que hace especiales a los pueblos y ciudades pequeñas del país, esta comunidad de 900 habitantes se unió para trabajar, luchar e inspirar a personas de todo el mundo a sumarse a su causa. Tras conseguir casi 2 millones de votos, Dierks se une a Inola (Oklahoma), ganadora en 2024, como prueba de que la determinación y el esfuerzo pueden llevar al triunfo incluso al competidor más inesperado.

Ya en su segundo año, Friday Night 5G Lights sigue celebrando la comunidad, la conexión y la imparable energía del orgullo local que inspira el football de las high schools. Desde el kickoff hasta el último voto, esta edición fue más grande, mejor y más emocionante, con más de 2,100 high schools compitiendo por el gran premio.

“Este año todo se llevó a otro nivel: más escuelas, más votos y más corazón”, señala Jon Freier, presidente del grupo de mercados de consumo de T-Mobile. “Construimos La Mejor Red del País para llegar a comunidades como Dierks, y ellos demostraron lo que significa llevar la conexión a otro nivel cuando todos se unen por algo más grande”.

El espíritu que lo hizo posible

En Dierks, con una población de menos de 900 habitantes, el football es una forma de vida. Esta unida comunidad de agricultores, soldadores y propietarios de pequeños negocios siempre ha llenado las gradas los viernes por la noche para alentar a los Outlaws. Y esta temporada, ese orgullo local captó la atención del país gracias a la increíble campaña en redes sociales de los estudiantes, quienes mostraron por qué merecían ganar y destacaron su espíritu escolar en las competencias de cheerleaders y partidos locales.

También lo dieron todo en los desafíos sociales de Friday Night 5G Lights, como la semana “Magenta Week”, donde los estudiantes de Dierks High School bailaron, y el “Mannequin Challenge”, donde incluso participaron los alumnos de la escuela primaria. Y en un momento imposible de describir con palabras, los niños de kindergarten de Dierks le contaron a todo el mundo en Instagram qué significaba para ellos y para la comunidad ganar la competencia Friday Night 5G Lights.

El apoyo llegó desde todas partes —las gradas, las líneas laterales y todo el estado— convirtiendo esta campaña en un verdadero movimiento comunitario que pronto trascendió las fronteras de Arkansas.

Ese espíritu local se incrementó a medida que los estudiantes aprovechaban su impulso en línea para conseguir apoyo a lo largo del país, y lo lograron. Recibieron mensajes de aliento de figuras como la gobernadora de Arkansas Sarah Huckabee Sanders, el Procurador General de Arkansas, Tim Griffin, el exjugador de la NFL Darren McFadden, los comediantes Larry the Cable Guy y Jeff Foxworthy, el piloto de NASCAR Austin Dillon, el exjugador de la NFL y mariscal de la Universidad de Arkansas Matt Jones y Miss Arkansas Kennedy Holland.

"Dierks High School realmente se lució en el concurso Friday Night 5G Lights de este año", comenta Patrick Mahomes, tres veces MVP del Super Bowl y embajador de la competencia. "La energía, la comunidad, el espíritu… eso es lo que representa Friday Night Lights. ¡No puedo esperar a ver el merecido makeover de su estadio!"

En promedio, los seguidores votaron por Dierks cinco veces cada uno; una muestra de la dedicación y el corazón que esta comunidad puso en cada clic, cada publicación y cada desafío.

Un premio que vale un millón

Durante más de 20 años, el estadio de los Outlaws no recibió ninguna mejora, pero eso está por cambiar.

Como ganador del gran premio de este año, Dierks recibirá un completo makeover para su estadio por un valor de $1 millón junto con una renovación del gimnasio cortesía de Gronk Fitness, una asesoría de expertos en experiencia de estadios, un viaje con todos los gastos pagados al partido de campeonato de la SEC el 6 de diciembre para 16 representantes de la escuela y una tailgate party en 2026, donde se revelarán los resultados finales del makeover; todo esto diseñado para darle al estadio de los Outlaws un toque tecnológico que combine con su espíritu.

“Los Outlaws lo dieron todo y llegaron a la cima con su increíble determinación y pasión en estas semanas”, señala Rob Gronkowski, cuatro veces campeón del Super Bowl y embajador de Friday Night 5G Lights. “Se lucieron en serio, y ahora tendrán el estadio que se merecen”.

“Creo que lo que hace que esta victoria sea tan especial es lo reconocida que se siente nuestra comunidad”, expresa Paul Ernest, entrenador principal de fútbol americano en Dierks High School. “En los pueblos pequeños, a veces los chicos escuchan que deben renunciar a sus grandes sueños. Pero este premio de T-Mobile les demuestra lo contrario: es una invitación a no dejar de soñar, a seguir luchando por esos momentos en los que alcanzamos las estrellas. Y eso es algo hermoso”.

Esta temporada, T-Mobile elevó la apuesta con el Team Magenta Fan Favorite, un nuevo premio en el que los empleados eligieron a una escuela que se destacó por su creatividad y su orgullo comunitario. Los Wildcats de Harrisonville High School (Missouri) se llevaron el primer puesto y ganaron $25,000 adicionales para un total de $50,000 por estar entre los 25 finalistas.

Pequeñas comunidades, gran espíritu a lo largo del país

Si bien Dierks se llevó el gran premio, la competencia fue reñida hasta el final: Lebanon High School (Oregon) compitió voto a voto con Dierks hasta el último momento, movilizando a su comunidad con casi 1,5 millones de votos y un orgullo magenta que conquistó los corazones de todo el país, incluidos el receptor abierto de los Steelers Isaiah Hodgins y la artista country Jessie Leigh.

Ambas comunidades le pusieron todo su empeño, alcanzando 3,4 millones de votos solo entre Dierks y Lebanon. La competencia estuvo realmente peleada hasta las últimas instancias, reflejando el increíble espíritu, la determinación y el apoyo que caracterizan a los pequeños pueblos del país. Por su increíble esfuerzo, Lebanon High School recibirá $100,000 como subcampeona, mientras que Dexter Regional High School (Maine) recibirá $50,000 por su tercer puesto, tras pintar la ciudad de magenta y recibir el reconocimiento del actor Patrick Dempsey.

En las 25 escuelas finalistas, Friday Night 5G Lights desató una ola de creatividad y orgullo local. Por ejemplo, los “Gators” de Escambia High School entusiasmaron a sus fanáticos con videos creados con IA y el apoyo de leyendas de la NFL como Emmitt Smith. De costa a costa, las escuelas mostraron su espíritu de formas increíbles: el tractor “Magenta Machine” de Princeville se convirtió en un símbolo del poder de la comunidad, River Oaks mostró su talento local en un rap motivacional y Royalton High School iluminó sus gradas con un impresionante desafío “Turn on the Lights”.

En total, las 25 escuelas finalistas recibieron casi $1 millón, destinado a makeovers, celebraciones y futuros proyectos que fortalecerán sus comunidades.

Subimos la vara para las comunidades del país

Como La Mejor Red del País, T-Mobile se asegura de que las personas tengan la mejor experiencia móvil posible, sin importar dónde vivan. Ese compromiso se siente especialmente en los pueblos y ciudades pequeñas, donde la conexión impulsa tanto la comunicación como el sentido de comunidad. Desde 2021, T-Mobile ha ampliado su cobertura 5G en más de 500,000 millas cuadradas y ha abierto más de 600 tiendas en zonas rurales, ayudando a construir un futuro más conectado y consolidado para esos pueblos.

A través de programas como Hometown Grants y el Proyecto 10Millones, T-Mobile continúa ampliando el acceso y las oportunidades en los 50 estados. Con Internet 5G Residencial de T-Mobile, Internet para Empresas de T-Mobile y T-Mobile Fiber, las comunidades rurales acceden a un servicio de banda ancha rápido y confiable, mientras que T-Satellite con Starlink mantiene conectadas incluso a las zonas más remotas prácticamente en cualquier lugar donde se pueda ver el cielo.

Con Friday Night 5G Lights, T-Mobile demuestra que la conexión no se trata solamente de cobertura: se trata de comunidad, orgullo y el poder de los pueblos y ciudades pequeñas cuando se unen. Los fans y las high schools ya pueden registrarse para recibir novedades y participar en la competencia del siguiente año en FridayNight5GLights.com. Porque los viernes por la noche son cada vez más grandes, más mágicos y mejores.

