Continúa la encrucijada electoral en Honduras: a ocho días de finalizar el año se desconoce quién ganó 

La noticia de que Honduras reanuda su escrutinio especial tras 12 horas de suspensión ha generado expectativa y preocupación entre la ciudadanía y observadores internacionales.

El proceso, crucial para definir los resultados electorales, estuvo interrumpido debido a desacuerdos técnicos y logísticos, lo que aumentó la incertidumbre sobre la transparencia del recuento.

Motivos de la interrupción y reacciones ciudadanas

Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras, la interrupción del escrutinio especial se debió a inconvenientes en el sistema informático y a la falta de consenso entre los representantes de diferentes partidos.

Este paro prolongado provocó que numerosos sectores sociales expresaran sus inquietudes, exigiendo respeto a la voluntad popular y mecanismos claros en el proceso.

La reanudación del escrutinio especial es una señal positiva, aunque aún persisten llamados a la vigilancia y transparencia.

Diferentes colectivos y organismos internacionales han solicitado información detallada sobre lo sucedido durante las 12 horas de suspensión, y han insistido en que el recuento de votos en Honduras debe garantizar confianza pública.