"Contamos con Estados Unidos": Volodimir Zelenski espera que Trump convenza a Rusia 

Mientras los ojos del mundo se concentran en Alaska por la histórica reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, enfatizó que sigue confiando firmemente en el respaldo de Estados Unidos.

Esta afirmación cobra especial relevancia en el contexto actual de tensiones internacionales y conversaciones que podrían definir la seguridad de la región.

Zelenski, al ser consultado sobre el encuentro entre los líderes de Estados Unidos y Rusia, aseguró ante medios internacionales que mantiene “plena confianza en el apoyo estadounidense”.

El mandatario ucraniano recalcó la importancia de la cooperación con Washington, un pilar fundamental ante la amenaza que representa la agresión rusa en territorio ucraniano.

“Lo fundamental es que esta reunión abra un camino real hacia una paz justa y un diálogo sustancial”, dijo Zelenski antes del histórico cara a cara entre Trump y Putin.

Vínculo estratégico: Ucrania y Washington

La alianza entre Ucrania y Estados Unidos ha sido clave desde el inicio del conflicto en 2022. A través de asistencia militar y respaldo diplomático, Washington se ha sumado al esfuerzo internacional para mantener la soberanía ucraniana.

La continuidad de este apoyo es una prioridad para Kiev, especialmente en momentos donde el diálogo entre Trump y Putin genera incertidumbre en la comunidad internacional sobre futuros acuerdos.

En recientes declaratorias, Zelenski solicitó que cualquier negociación que involucre a Rusia respete “los principios fundamentales de la integridad territorial”.

Además, hizo un llamado a aliados occidentales a fortalecer la cooperación y no bajar la guardia frente a posibles cambios de posición política.