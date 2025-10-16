Consumer Healthcare Products Association se une a International Collaboration on Cosmetics Safety

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--International Collaboration on Cosmetics Safety (ICCS) anunció hoy que Consumer Healthcare Products Association (CHPA) se ha unido a su red global de organizaciones comerciales/de investigación no gubernamentales y socios industriales dedicados a promover las pruebas de seguridad sin animales para cosméticos y productos de cuidado personal.





“Nos complace darle la bienvenida a CHPA en ICCS”, manifestó Erin Hill, presidente y director ejecutivo de ICCS. “Su liderazgo en salud del consumidor y dedicación a la ciencia regulatoria fortalecerán aún más nuestra misión colectiva de promover estrategias innovadoras de evaluación de seguridad relevantes para las personas y el medio ambiente. En un momento especial de los EE. UU., en el que la Administración de Alimentos y Medicamentos está haciendo hincapié en alternativas fiables a los ensayos con animales, ICCS y sus miembros se unen para impulsar métodos colaborativos y basados en la ciencia que fomenten la protección de la seguridad pública”.

Jay Sirois, PhD, vicepresidente de Asuntos Científicos y Regulatorios de CHPA, señaló: “Unirse a ICCS refleja nuestro compromiso conjunto por modernizar las pruebas de seguridad en todas las categorías de productos. Esta colaboración ayudará a garantizar que la innovación científica y el progreso normativo avancen juntos, apoyando el desarrollo permanente de productos para el cuidado personal seguros, eficaces y confiables”.

La colaboración entre ICCS y CHPA se produce en un momento crucial tras el comunicado que la FDA divulgó el 30 de septiembre de 2025 en el que la Agencia alentó de manera explícita el desarrollo de alternativas nuevas y confiables para las pruebas de protectores solares en animales. Como respuesta, ICCS ofrece su apoyo para ayudar a la FDA a concretar sus planes de implementar Metodologías de Nuevo Enfoque (New Approach Methodologies, NAMs) en evaluaciones de seguridad de protectores solares. ICCS busca ayudar a garantizar que el compromiso de la FDA con una ciencia libre de animales y moderna, que ya se demostró en otras áreas normativas, se plasme por completo en el campo de los protectores solares.

Los esfuerzos coordinados de ICCS se centran en promover métodos científicos modernos de evaluación de seguridad que incorporen nuevas tecnologías y las mejores prácticas reconocidas a nivel internacional. La organización también apoya un marco regulatorio coherente y transparente que permita la aplicación generalizada de las NAM en varias categorías de productos. A través de la colaboración permanente y el intercambio de conocimientos entre los reguladores, la industria y las ONG, ICCS trabaja para fortalecer la protección de la salud pública a la vez que promueve la innovación científica y la modernización normativa.

Al fortalecer las sociedades y fomentar herramientas científicas modernas, ICCS y sus miembros están preparando el terreno para lograr un progreso duradero en la ciencia regulatoria y la protección de la salud pública.

Acerca de ICCS

La International Collaboration on Cosmetics Safety es una iniciativa global con sede en Nueva York. Reúne a los científicos de la industria, el mundo académico y las organizaciones no gubernamentales para promover la adopción y la aceptación reglamentaria de una ciencia de seguridad sin animales a través de la educación, la investigación y la colaboración. Visite www.iccs-cosmetics.org

Acerca de CHPA

La Consumer Healthcare Products Association (Asociación de Productos Sanitarios para el Consumidor, CHPA), fundada en 1881, es la asociación de comercio nacional que representa a los fabricantes y comerciantes líderes de productos sanitarios para el consumidor, incluidos medicamentos de venta libre (OTC), suplementos dietarios y dispositivos médicos de consumo. CHPA está comprometida con potenciar el cuidado personal al garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a productos en los que puedan contar por ser confiables, asequibles y convenientes, a la vez que proporciona formas nuevas y mejores de mantenerse sano. Visite www.chpa.org

