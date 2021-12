Construye y gestiona tu propia tienda de moda personalizada en Forever 21 Shop City en Roblox

Forever 21 lanza una asociación exclusiva en el metaverso con Virtual Brand Group para crear experiencias en Roblox

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Virtual Brand Group, una empresa de creación de metaversos que acelera la entrada de marcas globales en el metaverso, y la icónica marca de moda Forever 21, propiedad de Authentic Brands Group, han anunciado hoy una asociación exclusiva para crear una experiencia de venta de moda en Roblox (NYSE: RBLX), una plataforma global en línea para compartir experiencias que conecta a decenas de millones de personas cada día. Esta experiencia completamente nueva, Forever 21 Shop City, está diseñada para permitir a los usuarios de Roblox, a los influentes de la moda y a los constructores de mundos creativos poseer y gestionar su tienda personal.

Los usuarios podrán comprar y vender artículos de Forever 21, incluyendo accesorios y ropa, contratar a personajes no jugadores (NPC) como empleados y expresarse personalizando cada aspecto de su propia tienda mientras intentan convertirse en la “tienda más importante” de la experiencia. Forever 21 Shop City es un juego que se lanza en colaboración con algunos de los creadores de contenido generado por usuarios más “magníficos de la moda” de Roblox y los influentes de Roblox. Sam Jordan @Builder_Boy ha comisariado la línea de moda de Forever21 Shop City en colaboración con @Beeism, @OceanOrbsRBX y @JazzyX3, que han creado artículos exclusivos para Forever 21 Shop City y han conseguido en conjunto millones de ventas de artículos en la plataforma. Además, Forever 21 Shop City contará con tiendas diseñadas personalmente por influentes como KrystinPlays, Shaylo y Sopo Squad.

“El metaverso es la innovación más transformadora desde la creación de Internet. Roblox es una de las plataformas que está creando las mayores oportunidades de negocio para las marcas, con más de 50 millones de usuarios activos diarios que socializan y viven la vida digital durante horas cada día, como hacen mi hijo, mi hija y todos sus amigos. Por eso creé Virtual Brand Group”, comenta Justin Hochberg, CEO de VBG. “Nuestra colaboración con Forever 21 no solo es uno de los mayores lanzamientos del metaverso de este año, sino que también combina de forma única los mundos físico y virtual al ofrecer contenido IRL (en la vida real) de Forever 21 en el juego y encontrar formas para que las creaciones UGC de Roblox existan IRL.”

Forever 21 Shop City permite a los jugadores construir y gestionar cada aspecto del juego con un control sin precedentes, animándoles a expresar su individualidad mientras construyen su tienda con opciones de personalización inauditas. Las principales características son:

Ubicación de la tienda : Los constructores de tiendas podrán elegir e intercambiar sus ubicaciones en cualquier lugar del juego.

: Los constructores de tiendas podrán elegir e intercambiar sus ubicaciones en cualquier lugar del juego. Tareas : Los usuarios gestionan su tienda con funciones de la vida real, incluyendo el abastecimiento de inventario, la realización de diferentes trabajos, la asistencia a los clientes, el manejo de la caja registradora, la contratación de empleados y la decoración de sus escaparates.

: Los usuarios gestionan su tienda con funciones de la vida real, incluyendo el abastecimiento de inventario, la realización de diferentes trabajos, la asistencia a los clientes, el manejo de la caja registradora, la contratación de empleados y la decoración de sus escaparates. Personalización de interiores : Los usuarios podrán comprar, colocar, mezclar y combinar activos dentro de su tienda, desde muebles y accesorios hasta arte, iluminación y música que se adapten a su estilo.

: Los usuarios podrán comprar, colocar, mezclar y combinar activos dentro de su tienda, desde muebles y accesorios hasta arte, iluminación y música que se adapten a su estilo. Selección de la mercancía de lo físico a lo virtual y viceversa : A medida que Forever 21 lanza nuevas colecciones en sus tiendas físicas y de comercio electrónico, Forever 21 Shop City ofrecerá simultáneamente la posibilidad de añadir la misma mercancía a cada tienda o comprarla para tu avatar de Roblox.

: A medida que Forever 21 lanza nuevas colecciones en sus tiendas físicas y de comercio electrónico, Forever 21 Shop City ofrecerá simultáneamente la posibilidad de añadir la misma mercancía a cada tienda o comprarla para tu avatar de Roblox. Actualizaciones de edificios y estilos de tienda únicos: Todos los usuarios comienzan con una elegante tienda de cristal lista para ser personalizada. A medida que tienen éxito, los usuarios ganan puntos para ampliar su tienda, no sólo añadiendo pisos y opciones adicionales, sino también exteriores personalizados con luces y temas arquitectónicos como Cottage Core, FutureScape, Cyber Punk, Eco-Urban y Malibu Mansion.

Forever 21 Shop City también cuenta con cuatro emocionantes distritos temáticos que incluyen entretenimiento, pista de obstáculos, patio de comidas y alfombra amarilla, donde los usuarios pueden jugar a los roles, reunirse con amigos, descubrir objetos raros ocultos y construir su comunidad. Los lugares clave incluyen:

Zona de la alfombra amarilla : Cada usuario entra en Forever 21 Shop City con una aparición en la característica alfombra amarilla con música estruendosa y frenéticos paparazzi, que gritan para tomar una foto de cada avatar. Los usuarios pueden posar y compartir sus estilos con sus amigos y a través de las redes sociales utilizando uno de los seis estilos de marcos exclusivos.

: Cada usuario entra en con una aparición en la característica alfombra amarilla con música estruendosa y frenéticos paparazzi, que gritan para tomar una foto de cada avatar. Los usuarios pueden posar y compartir sus estilos con sus amigos y a través de las redes sociales utilizando uno de los seis estilos de marcos exclusivos. Tienda insignia de Forever 21: Ubicada en el centro de Forever 21 Shop City los usuarios obtienen nueva mercancía para ellos y sus tiendas, reabastecen el inventario, socializan con otros y revisan nuevos elementos de diseño para usar en sus tiendas.

Katrina Glusac, directora de mercancías de Forever 21, ha comentado: “Con Forever 21 Shop City, nuestro objetivo es ampliar la forma en que nos relacionamos con los clientes, extendiendo nuestra presencia y producto de nuevas maneras. Estamos muy contentos de ofrecer un nuevo espacio en Roblox donde nuestros aficionados pueden conectar con su comunidad y dar vida a su propia visión de Forever 21.”

Todos los días 21 de cada mes, Forever 21 Shop City celebrará el “Día de Forever 21”, integrando nuevos contenidos y actividades temáticas. El 21 de diciembre será el primer Día de Forever 21 y comenzará con una actualización de temática navideña. Para obtener más información sobre Forever 21 Shop City, incluidas instrucciones sobre cómo descargar el juego y jugar en el móvil, PC o Mac, visite https://www.roblox.com/games/8254336243/Forever-21-Shop-City o vaya a Forever 21 Shop City y @Forever21 para obtener más información.

Hashtags: #MetaMerch #F21ShopCity

Puede acceder a los recursos de prensa aquí.

Acerca de Virtual Brand Group

Virtual Brand Group (VBG) transforma los negocios poniendo a las marcas en el metaverso con experiencias digitales sostenibles de alto perfil a través de los juegos sociales, la mercancía digital y las NFT. VBG diseña, opera, comercializa y monetiza marcas en plataformas metaversas. Aprovechamos el poder de la web 3.0 para los titulares de la propiedad intelectual global creando experiencias de consumo para socializar, comprar, hacer amigos y crear productos que existen en el mundo virtual y en el mundo físico simultáneamente. El metaverso de VBG, cofundado por Justin Hochberg y James DeBragga, está formado por desarrolladores de juegos, diseñadores de moda digital, creadores de comunidades sociales, expertos en licencias de marcas, narradores y futuristas. Para más información, visite Virtualbrandgroup.com.

Acerca de Forever 21

FOREVER 21 es un líder de la industria de la moda que hace que las últimas tendencias sean accesibles para todos, a la vez que inspira un estilo único y confianza. Con un enfoque renovado en la experiencia del cliente, la marca ofrece diseños de alto estilo y básicos de moda con valores convincentes y un entorno de tienda dinámico. Al mismo tiempo que impulsa la innovación a través del comercio electrónico y digital para ampliar el acceso y la comodidad, la marca continúa fortaleciendo su posicionamiento como el destino preferido de hoy para el consumidor de moda. Forever 21 está presente en más de 540 establecimientos en todo el mundo y en línea.

Acerca de Authentic Brands Group

Authentic Brands Group (ABG) es una compañía de desarrollo de marcas, comercialización y entretenimiento, que cuenta con una cartera de marcas de medios globales, entretenimiento y estilo de vida. Con sede en la ciudad de Nueva York, ABG eleva y construye el valor a largo plazo de más de 30 marcas de consumo y propiedades al asociarse con excelentes fabricantes, mayoristas y minoristas. Sus marcas tienen una impronta minorista global en los canales de comercio electrónico, de lujo, de especialidades, centros comerciales, de nivel intermedio y masivo y en más de 7.800* tiendas independientes y shop-in-shops (tiendas dentro de otras tiendas) de todo el mundo.

ABG se ha comprometido a transformar las marcas al ofrecer fascinantes productos, contenidos, negocios y experiencias virtuales. Crea y activa estrategias de comercialización originales para impulsar el éxito de sus marcas en todos los puntos de contacto de los consumidores, plataformas y medios emergentes. La cartera de ABG de marcas icónicas y de renombre mundial incluyen Marilyn Monroe®, Elvis Presley®, Muhammad Ali®, Shaquille O’Neal®, Dr. J®, Greg Norman®, Neil Lane®, Thalia®, Sports Illustrated®, Reebok®*, Eddie Bauer®, Spyder®, Volcom®, Airwalk®, Nautica®, Izod®, Forever 21®, Aéropostale®, Juicy Couture®, Vince Camuto®, Lucky Brand®, Nine West®, Jones New York®, Frederick’s of Hollywood®, Adrienne Vittadini®, Van Heusen®, Arrow®, Tretorn®, Tapout®, Prince®, Vision Street Wear®, Brooks Brothers®, Barneys New York®, Judith Leiber®, Herve Leger®, Frye®, Hickey Freeman®, Hart Schaffner Marx®, Thomasville®, Drexel® y Henredon®. Adquisición pendiente en el primer trimestre de 2022*.

Más información en authenticbrands.com.

Siga a ABG en Twitter, LinkedIn e Instagram.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Jonah Keel para Virtual Brand Group



vbg@bhimpact.com

Stefani Green para Forever 21



stefani.g@forever21.com