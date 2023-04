Construye una empresa de cohetes después de ser rechazado por la NASA

Peter Beck tenía un sueño, lanzar cohetes al espacio. Después de ser rechazado por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, con sus siglas en inglés) logró construir una empresa que ha hecho lanzamientos con montos de 1.8 mil millones de dólares.

La historia de este neozelandés comenzó en el 2006, cuando realizó estudios en envíos de cohetes a los Estados Unidos. Desde ese momento, no dejó de soñar con enviar un cohete al espacio.

Beck relata que dejó sus estudios, razón por la que fue rechazado por la NASA, sin imaginar que pasarían unos años para tener una empresa millonaria.

Durante su proceso de estudio construyó un cohete de casi 90 mph. Este soñador, creía que sus experimentos serían suficientes para convencer a la NASA de contratarlo.

Peter no solo fue rechazado por la agencia espacial, también la compañía Boeing decidió no valorar sus conocimientos.

“A primera vista, aquí hay un ciudadano extranjero que se presenta en una base de la Fuerza Aérea haciendo un montón de preguntas sobre cohetes, eso no se ve bien”, recordó sobre sus inicios.

Indicó que haber sido subestimado no le impidió seguir luchando, y enterarse de que pocas empresas estaban haciendo lo que él quería le apostó a todo.

Peter Beck recuerda que el primer logo de su empresa lo dibujó en una servilleta, durante un viaje de regreso a Nueva Zelanda.

En el 2009, lanzó la compañía Rocket Lab. Un año después se convirtió en la primera empresa privada del hemisferio sur en llegar al espacio.

A busy start to the year for Electron with launches from LC-1 in New Zealand and LC-2 in Virginia this quarter. Many more to come in what is shaping up to be our most active launch year yet: https://t.co/5LgQDHqNyh pic.twitter.com/0wwiH0E6iK

— Rocket Lab (@RocketLab) March 27, 2023