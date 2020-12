Consigue una revisión de un experto y presenta GRATIS tu declaración de impuestos con TurboTax Live Basic, por tiempo limitado

TurboTax Live Basic es gratuito para declaraciones de impuestos simples desde ahora hasta el 15 de febrero

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Hoy, TurboTax de Intuit Inc. (Nasdaq: INTU), líder en preparación de impuestos en línea, anunció que TurboTax Live Basic es gratis para contribuyentes con una declaración simple que presenten sus impuestos para el 15 de febrero de 2021. Ahora, los contribuyentes con declaraciones simples pueden obtener ayuda de un experto mientras preparan sus impuestos. Tendrán disponible, gratis, a un experto de TurboTax Live para que revise su declaración antes de presentarla y, así, puedan estar seguros de que sus impuestos se hayan hecho correctamente.

Con TurboTax Live Basic, los contribuyentes pueden conectarse en vivo desde su casa y en el horario de su elección con un equipo de expertos en impuestos con un promedio de 12 años de experiencia. Ya sea que un cliente esté en busca de consejos, respuestas o una revisión final antes de presentar su declaración de impuestos, los expertos de TurboTax Live están disponibles con tan solo un clic. No existe una mejor razón para presentar tus impuestos temprano.

“¡Esta fue mi primera vez usando TurboTax, así que estaba muy nervioso! Pero usé el servicio en vivo que me ayudó muchísimo. Chris de TurboTax me sacó de apuros e incluso me explicó con lujo de detalle los fundamentos de la declaración de impuestos!” — asomi

TurboTax Live Basic ofrece a los contribuyentes:

Ayuda de expertos: Los contribuyentes pueden conectarse virtualmente con un experto en impuestos desde su casa y en el horario de su elección. Simplemente haz clic para conectarte en vivo, ya sea en tiempo real o mediante una cita previa, en inglés o en español. Los expertos de TurboTax Live están listos para ayudar con consejos, respuestas o una revisión final de tu declaración.

Asesoramiento tributario ilimitado durante todo el año: Los contribuyentes tienen fácil acceso a expertos en impuestos para obtener asesoramiento tributario y respuestas específicas a su situación tributaria. Ya sea que los contribuyentes tengan una pregunta sobre el desempleo, una mudanza o el nacimiento de un hijo, los expertos de TurboTax Live entregarán el asesoramiento necesario.

Revisión final de expertos: Los contribuyentes pueden obtener una revisión final de sus impuestos antes de presentar su declaración, dándoles la seguridad de que sus impuestos están hechos correctamente.

Garantía del 100% de precisión y aprobación de expertos: TurboTax Live tiene una garantía del 100% de precisión y aprobación de expertos para todas las declaraciones de impuestos, consejos o revisiones proporcionados por los expertos de TurboTax Live.

Requisitos de elegibilidad

Los contribuyentes pueden presentar sus impuestos con TurboTax Live Basic si utilizan el Formulario 1040. Las situaciones simples cubiertas en TurboTax Live Basic incluyen ingresos en el Formulario W-2, intereses limitados e ingresos de dividendos reportados en un Formulario 1099-INT o 1099-DIV, beneficios de desempleo, Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) y Créditos Tributarios por Hijos.

Precio y disponibilidad

TurboTax Live Basic está disponible ahora, junto con la línea completa de TurboTax Live y los productos de TurboTax en línea, en https://www.TurboTax.com, en el Apple App Store y en Google Play Store. Presenta tu declaración de impuestos a más tardar el 15 de febrero de 2021, para que tomes ventaja del producto de TurboTax Live Basic gratis.

ACERCA DE INTUIT

La misión de Intuit es impulsar la prosperidad en todo el mundo. Somos una compañía de plataforma financiera global impulsada por una misión con productos que incluyen a TurboTax, QuickBooks, Mint y Turbo, diseñados para empoderar a los consumidores, trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas a mejorar sus vidas financieras. Nuestra plataforma y productos ayudan a los consumidores a obtener más dinero con el menor trabajo posible, al mismo tiempo que les dan confianza total en sus acciones y decisiones. Nuestro innovador ecosistema de soluciones de gestión financiera presta servicio a más de 50 millones de clientes en todo el mundo. Visítanos para conocer las últimas noticias e información detallada sobre Intuit y sus marcas, y búscanos en las redes sociales.

