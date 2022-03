ConsenSys reúne una financiación serie D de 450 millones de dólares, mientras que la billetera no custodial líder MetaMask llega a más de 30 millones de MAU

El último aumento hace que ConsenSys tenga una valuación superior a 7000 millones de dólares, lo que más que duplica su valuación desde la financiación serie C de 200 millones en noviembre de 2021.

En enero, MetaMask superó los 30 millones de usuarios activos mensuales que acceden a aplicaciones Web3, un aumento del 42 % en cuatro meses.

Infura es la plataforma de desarrollo de Ethereum líder, con 430.000 desarrolladores y un volumen superior a 1 billón de transacciones de ETH en cadena a través de la API de Ethereum de Infura.

Esta financiación será la base para la contratación de más de 600 empleados nuevos en todo el mundo y la reinversión continua en desarrollo y herramientas para el ecosistema extendido de Ethereum.

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–En el día de la fecha, ConsenSys anunció el cierre de una ronda de financiamiento por 450 millones de dólares, lo que lleva su valuación a más de 7000 millones de dólares. ParaFi Capital lideró este aumento después de su participación en la ronda serie C de noviembre de 2021 de ConsenSys. A esta firma se unieron nuevos inversores, entre ellos Temasek, SoftBank Vision Fund 2, Microsoft, Anthos Capital, Sound Ventures y C Ventures. En esta ronda también participaron inversores en serie C como Third Point, Marshall Wace, TRUE Capital Management y UTA VC, el fondo de capitales de riesgo de United Talent Agency. Sullivan & Cromwell LLP se desempeñó como asesor legal de ConsenSys en esta transacción.

ConsenSys ha sido uno de los pioneros en la creación de software fundacional para la próxima ola de Internet, Web3. Nuestra misión es liberar la potencia colaborativa de comunidades haciendo que herramientas como DAO, NFT y DeFi tengan una facilidad de uso, acceso y desarrollo universal.

La aceleración de la adopción de Web3 a nivel mundial también queda de manifiesto con el crecimiento de la billetera no custodial líder MetaMask, que ahora admite más de 30 millones de usuarios activos mensuales (Monthly Active Users, MAU), con un crecimiento del 42 % en cuatro meses. Una base de usuarios global se basa en MetaMask para publicar y coleccionar NFT, unirse a DAO y participar en protocolos DeFi. Los Estados Unidos, las Filipinas, Brasil, Alemania y Nigeria representan algunos de los mercados más activos de MetaMask.

Todos los ingresos de la ronda se convertirán a ETH para ajustar la proporción entre ETH y equivalentes a dólares estadounidenses, en línea con la estrategia del tesoro de ConsenSys. Esto consolida aún más la posición de “dinero ultraseguro” de ConsenSys antes de la inminente fusión de Ethereum con Proof of Stake. Hace mucho tiempo que ConsenSys mantiene un tesoro significativo de ETH, stablecoins y otros tokens de criptomonedas, y está utilizando activamente su propia infraestructura financiera, como MetaMask Institutional y Codefi Staking, para poner a trabajar estos activos en protocolos DeFi y a través de financiamientos.

Joseph Lubin, fundador y director ejecutivo de ConsenSys, afirmó: “Pienso en ConsenSys como en una máquina de capacidades amplias y profundas para el ecosistema de protocolos descentralizados, capaz de capitalizar rápidamente a escala conceptos nuevos y emergentes que son fundamentales, como herramientas para desarrolladores, tokenización, lanzamientos de tokens, billetes, auditorías de seguridad, DeFi (1.0, 2.0 y más allá), NFT, puentes, escalado de capa 2, DAO y muchos otros. Esta visión ha calado hondo en nuestros inversores de crecimiento y nativos de criptomonedas en una serie D que nos permitirá ejecutar potentes estrategias de crecimiento. Esta ronda absorbe tanto activos digitales como dinero de curso legal para su conversión inmediata en ETH. La próxima ronda será nuestra ‘Serie ETH’, donde ayudaremos a que los inversores sean completamente nativos de criptomonedas y contribuiremos a ETH como símbolo y compromiso de este cambio de paradigma en permanente desarrollo”.

El financiamiento también permitirá la rápida expansión de MetaMask, con un importante rediseño cuyo lanzamiento está programado para fines de 2022, además de la implementación de un sistema de extensibilidad de complementos que permitirá la integración con una amplia variedad de protocolos de blockchain y sistemas de seguridad de cuentas. Esta hoja de ruta de expansión se apoya además en la reciente adquisición de MyCrypto por parte de ConsenSys, lo que habilita a que MetaMask refuerce su infraestructura líder de la industria y cree una experiencia de usuario cohesiva entre billetes de escritorio, móviles, de extensiones y de navegadores.

ConsenSys también acelerará la adopción global del paquete de herramientas de desarrollo de Infura, además de los esfuerzos de ConsenSys por impulsar la adopción de NFT para artistas, creadores de contenidos, marcas, dueños de propiedad intelectual, editores de juegos y ligas de deportes.

Con casi 700 empleados de tiempo completo actualmente, la contratación de personal de ConsenSys tendrá un pico este año en su camino hacia los 1000 empleados a fines de 2022. ConsenSys mantiene un objetivo central: ser un líder de la industria en términos de diversidad, equidad e inclusión, mediante alianzas con organizaciones como Work180, CryptoChicks y Black Women Blockchain Council. Desde septiembre de 2020, ConsenSys ha mejorado su equilibrio de género en la fuerza de trabajo del 19 % al 25 % (cifras de diciembre de 2021). Sus puntajes de pertenencia también están en ascenso y llegaron al 91 % según la encuesta más reciente. ConsenSys tiene el orgullo de ser uno de los principales impulsores de la transformación a la “era de la comunidad”.

“ConsenSys ha emergido como una de las empresas más importantes en el espacio de blockchain”, afirmó Ben Forman, fundador y socio gerente de ParaFi Capital. “En particular, MetaMask es la puerta de enlace para que más de 30 millones de usuarios accedan a aplicaciones de Web3 y DeFi todos los meses, y esto lo convierte en uno de los productos de blockchain de mayor uso en el mundo para consumidores y firmas comerciales. Como usuario experto desde hace mucho tiempo de los productos y servicios de ConsenSys, ParaFi está muy entusiasmado con la posibilidad de ser inversor y “socio de pensamiento”, en un marco donde la empresa sigue operando en la vanguardia de la infraestructura centralizada”.

Neil Cunha-Gomes, inversor de SoftBank Investment Advisers, agregó: “Estamos encantados de asociarnos con Joe y el equipo en su misión para solidificar el acceso a la web descentralizada. Creemos que el ecosistema de productos Web3 de ConsenSys es fácil de usar, neutral y seguro, para seguir fomentando niveles sin precedentes de participación. Por ese motivo, estamos muy contentos de ayudar a llevar la adopción de Web3 un paso más allá”.

