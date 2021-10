Consensus Cloud Solutions, Inc. completa la separación de Ziff Davis, Inc.

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (“Consensus”), proveedor líder de servicios de entrega segura de información, anunció hoy que ha completado su separación, previamente anunciada, en una empresa independiente que cotiza en bolsa, de Ziff Davis, Inc. (“Ziff Davis”) (antes conocida como J2 Global, Inc.) (Nasdaq: ZD).

Las acciones ordinarias de Consensus comenzarán a cotizar hoy en el Nasdaq con el símbolo bursátil “CCSI.” Las acciones ordinarias de Ziff Davis comenzarán a cotizar hoy en el Nasdaq con el símbolo bursátil “ZD.”

“Junto con mis colegas de Consensus, estoy entusiasmado por comenzar nuestro viaje como empresa pública independiente”, señaló Scott Turicchi, director ejecutivo de Consensus. “El duro trabajo del equipo de Consensus nos ha colocado en una posición de liderazgo al ofrecer soluciones seguras de intercambio de datos al sector sanitario y fomentar la interoperabilidad entre sistemas y protocolos de datos dispares. Espero que sigamos logrando un crecimiento a largo plazo y aportando valor a los accionistas como empresa independiente”.

La separación se llevó a cabo mediante una distribución proporcional a los accionistas de Ziff Davis del 80,1 % de las acciones en circulación de Consensus el 7 de octubre de 2021. La distribución del dividendo especial dio a los accionistas de Ziff Davis una acción ordinaria de Consensus por cada tres acciones ordinarias de Ziff Davis en circulación al cierre del negocio del 1 de octubre de 2021, la fecha de registro para la distribución. No se emitieron acciones fraccionarias de Consensus y los accionistas recibieron dinero en efectivo en lugar de las acciones fraccionarias.

Acerca de Consensus

Consensus Cloud Solutions, Inc. (Nasdaq: CCSI) es un proveedor líder de servicios seguros de entrega de información con una plataforma escalable de software como servicio (“SaaS”). Consensus ofrece eFax, Consensus Unite, Consensus Signal, jSign y tiene en desarrollo Consensus Clarity y Harmony. Para más información sobre Consensus, visite www.consensus.com.

Declaración de salvaguarda de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995

Ciertas declaraciones de este comunicado de prensa son “declaraciones a futuro” según el significado de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados de 1995 con respecto a la escisión. Estas declaraciones a futuro están sujetas a numerosas suposiciones, riesgos e incertidumbres, incluidas las condiciones de mercado y de otro tipo, e incluyen incertidumbres sobre el rendimiento operativo esperado y la posición financiera de las empresas después de la separación, los costos y los beneficios esperados de la transacción propuesta, y el tratamiento fiscal esperado de la transacción. Hay factores importantes que podrían hacer que nuestros resultados, nivel de actividad, rendimiento o logros reales difieran materialmente de los resultados, nivel de actividad, rendimiento o logros expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas, incluidos los factores descritos en la sección “Factores de riesgo” de la declaración de información preliminar incluida en la Declaración de Registro en el Formulario 10 presentado por Consensus ante la SEC. Consensus no asume responsabilidad alguna por la actualización de estas declaraciones a futuro.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Bevey Miner



Consensus Cloud Solutions, Inc.



investor@consensus.com