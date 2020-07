Consejo Mundial de Boxeo nombra a Bridger Walker el “Hombre más valiente de la Tierra”

Bridger Walker, el niño Cheyenne, Wyoming que el pasado 9 de julio salvó la vida de su hermanita y fue brutalmente atacado por un perro ha sido nombrado el “Hombre más valiente de la Tierra”.

El pequeño sufrió varias mordeduras en el todo el lado izquierdo de su rostro y tuvo que ser tratado con alrededor de 90 puntadas de sutura para que sus heridas se pudieran curar.

El Consejo Mundial Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés ha enviado un cinturón oficial al pequeño Bridger y lo ha nombrado como el “Hombre más valiente de la Tierra” luego de que el audaz niño sacrificara su propia vida por salvar la de su pequeña hermana de 4 años.

La WBC a través de su cuenta de Twitter compartió una imagen del pequeño héroe sosteniendo el cinturón de el “Hombre más valiente de la Tierra” y escribieron, “Estamos orgullosos de ti, eres un héroe de la vida real”.

AND THE NEW WBC CHAMPION OF THE WORLD, Bridger "The bravest man on Earth" Walker 🔝🔰 pic.twitter.com/cxQV5O3SNL

— World Boxing Council (@WBCBoxing) July 21, 2020