Conozca la nueva generación de clasificación automatizada y recuperación de pedidos: presentamos OPEX® Sure Sort® X con OPEX Xtract™

MOORESTOWN, N.J.–(BUSINESS WIRE)–OPEX® Corporation, líder mundial en Automatización de Próxima Generación desde hace casi 50 años, anunció hoy el lanzamiento de sus más recientes soluciones automatizadas de clasificación y recuperación de pedidos: OPEX Sure Sort® X con OPEX Xtract™. Estas innovadoras tecnologías fueron presentadas oficialmente por la dirección de la empresa en MODEX 2024, el mayor evento comercial sobre fabricación y cadena de suministro, celebrado este año en el Georgia World Congress Center de Atlanta.









OPEX Sure Sort X representa la nueva generación de clasificación automatizada de alta velocidad. Es la solución de clasificación industrial más robusta disponible en el mercado, inigualable en términos de tamaño compacto, índices de rendimiento y rentabilidad. Este sistema universal puede manejar casi el 100 % de los artículos clasificables por el cliente con un peso de hasta 9 kg (20 libras) y clasificar artículos en una gama configurable de tamaños y tipos de contenedores mixtos.

Cuando Sure Sort X se combina con Xtract, el nuevo y revolucionario sistema automatizado de recuperación de pedidos de OPEX, la tarea de recuperar las cajas y transferir su contenido a los contenedores de envío también está totalmente automatizada. El resultado es una solución de un solo toque que puede eliminar la necesidad de clasificar y transferir manualmente las cajas.

“OPEX sigue dedicado a las innovaciones que se alinean con las demandas cambiantes del mercado”, declaró Alex Stevens, presidente de automatización de almacenes de OPEX. “Hemos recibido comentarios de nuestros clientes que quieren una solución integrada para clasificar, recuperar y colocar automáticamente el producto en su contenedor final. Nuestras nuevas soluciones, Sure Sort X y Xtract, son una respuesta a esas peticiones. Esta tecnología de vanguardia está diseñada para automatizar múltiples tareas manuales con una solución sencilla de un solo toque”.

Desarrollada a partir de los comentarios de la comunidad empresarial internacional, Sure Sort X aplica la innovadora tecnología Sure Sort de OPEX Corporation, líder del sector y presentada en 2017. Con sus capacidades mejoradas de manipulación de productos, Sure Sort X es la solución de clasificación más versátil y configurable del mercado. Puede manipular artículos un 60 % más pequeños, casi un 20 % más grandes y hasta un 300 % más pesados que su predecesor, todo ello manteniendo un rendimiento constante de hasta 2100 artículos por hora.

Los vehículos de reparto iBOT® del sistema utilizan sofisticados algoritmos de movimiento que les permiten maniobrar por todo el sistema de forma eficiente, con capacidad para cambiar de destino en tiempo real mientras están en tránsito. Estos iBOT pueden entrar y salir del sistema mientras Sure Sort X sigue funcionando, lo que garantiza el máximo nivel de tiempo de actividad y disponibilidad. Además, Sure Sort X puede funcionar tanto en entornos refrigerados como ambientales. La instalación puede realizarse en tan solo una semana.

OPEX Xtract puede añadirse a cualquier sistema Sure Sort X introduciendo iBOTs de recuperación para que trabajen conjuntamente con los iBOTs de clasificación tradicionales que se encuentran en Sure Sort X. Los iBOTs Xtract se mueven en un bucle que tiene segmentos horizontales y verticales dentro del pasillo Sure Sort X, y pueden manejar hasta 200 contenedores extraídos por hora. Todos los iBOT son autocargables y pueden añadirse o retirarse fácilmente del sistema.

El sistema puede recuperar contenedores estándar o puede equiparse con contenedores Xtract, diseñados exclusivamente para transportar artículos desde la ubicación de clasificación hasta cualquier módulo de rodillos, tolva en V y transferencia (RVT) disponible. Si se utilizan estos contenedores, una vez que todos los productos de un pedido se han depositado en los contenedores Xtract, cada contenedor se recupera y se transporta al módulo RVT, donde la puerta del contenedor se abre y libera los artículos en la caja de envío final o en el contenedor del pedido.

Poco después de su presentación en EE. UU. en MODEX, Sure Sort X hará su debut europeo en la feria LogiMAT de Stuttgart, Alemania, el 19 de marzo de 2024, en el expositor OPEX del pabellón 7, stand 7D53.

Sure Sort X y Xtract se unen a la cartera existente de Automatización de Almacenes de OPEX, que incluye Sure Sort®, el sistema robótico de clasificación de artículos pequeños de alta velocidad líder del sector; Perfect Pick®, una solución robótica de preparación de pedidos de mercancía a persona que mejora drásticamente la velocidad, la eficiencia y la fiabilidad, e Infinity®, la solución de mercancía a persona más avanzada, disponible en la automatización de almacenes. Todos ellos están configurados a medida para cada cliente y diseñados para transformar por completo la infraestructura de la cadena de suministro.

Durante casi cinco décadas, OPEX Corporation ha servido como socio de confianza, colaborando estrechamente con los clientes para desarrollar soluciones personalizadas y escalables que transforman la forma de hacer negocios. OPEX reimagina continuamente la tecnología de automatización para ayudar a los clientes a resolver sus retos empresariales más importantes, hoy y en el futuro.

Acerca de OPEX

OPEX® Corporation es líder mundial en Automatización de Próxima Generación, proporcionando soluciones innovadoras y únicas para la automatización de almacenes, documentos y correo. Con sede en Moorestown (Nueva Jersey, EE. UU.) e instalaciones en Pennsauken (Nueva Jersey), Plano (Texas), Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido y Australia, OPEX cuenta con más de 1600 empleados que están continuamente reinventando y ofreciendo soluciones tecnológicas personalizadas y escalables que resuelven los retos empresariales de hoy y del futuro.

