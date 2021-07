Conoce a los prófugos de la justicia salvadoreña

El nuevo Ministerio Público de El Salvador ha liderado una lucha anticorrupción en el país centroamericano, y en los últimos días ha requerido y capturado a ex ministros, ex presidentes y otros ex funcionarios, sin embargo hay algunos que han huido del país y están prófugos de la justicia.

Este viernes se emitió una orden de arresto contra el ex presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, después de que la Fiscalía salvadoreña lo acusara de desfalcar fondos estatales por más de 351 millones de dólares cuando el ocupaba el cargo de vicepresidente durante el gobierno de Mauricio Funes. Cerén se encuentra prófugo de la justicia, de acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el salió del país por vía terrestre en diciembre de 2020.

“El expresidente Salvador Sánchez Cerén es oficialmente un prófugo de la justicia. Por cierto, salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre 2020 y jamás regresó”, dijo Bukele.

Además de Sánchez Cerén, existen otros cuatro ex funcionarios salvadoreños que actualmente enfrentan cargos en El Salvador y están prófugos de la justicia:

Mauricio Funes:

El ex presidente Mauricio Funes quien se encuentra asilado en Nicaragua, enfrenta cuatro procesos penales en El Salvador, por: malversación de fondos estatales, pago de sobornos y por la revelación de un documento secreto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

A comienzos de 2019, Funes fue acusado por el supuesto desvío y lavado de dinero de unos 108,5 millones de dólares para la construcción de una represa. En septiembre de 2018 el Ministerio Público solicitó la extradición del ex presidente, junto a su esposa Ada Mitchel Guzmán y sus hijos, Diego Mauricio Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velazco, que también son solicitado en extradición por casos de lavado de dinero y activos.

La Fiscalía sostiene que durante el gobierno de Mauricio Funes se realizaron operaciones en las que se desviaron unos 351 millones de dólares. Asimismo, indica que al ex presidente le fueron incautados 14 inmuebles que están a nombre de testaferros. Además aseguran que Funes gasto cerca de 4,5 millones de dólares del estado en viajes personales con sus parientes.

Norman Quijano:

Otro de los prófugos de la justicia salvadoreña es el ex diputado y ex presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano quien a principios de año salió de El Salvador el pasado 30 de abril para atender “asuntos familiares” en Honduras y que nunca regresó.

“Me encuentro fuera del país, atendiendo un compromiso familiar, tengo previsto regresar al país en un par de días”, fueron las palabras expresadas por Quijano por medio de sus redes sociales el pasado 1 de mayo.

Quijano permanece en Honduras a pesar de que un tribunal de San Salvador ordenara su detención por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

Una investigación de la Fiscalía revela posibles vínculos con pandillas a cambio de apoyo electoral durante su campaña presidencial por el partido Alianza Republicano Nacionalista (ARENA) en 2014.

La Fiscalía sostiene que Quijano aparece en un video divulgado en diciembre de 2019 por el juez especializado en sentencia de San Salvador en el que se le ve en una reunión en la que prometía que si ganaba la presidencia invertía 100 millones de dólares en reinserción de pandilleros. Quijano ha rechazado esos señalamientos y según su versión, se trato de una reunión con pastores de diferentes iglesias.

“En el momento que sea requerido, me presentaré para dar la cara, pues como siempre lo he dicho, y quienes me conocen lo saben, soy inocente”, dijo Quijano en Twitter.

Sigfrido Reyes:

Sigfrido Reyes el ex presidente de la Asamblea Legislativa, también es prófugo de la justicia salvadoreña luego de ser acusado de lavado de dinero, peculado, estafa agravada e incumplimiento de deberes.

El Ministerio Público informó sobre el requerimiento de acusación contra Reyes y 13 personas más, entre ellas su esposa y un hermano, fue presentado el pasado 22 de junio ante el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.

Un fiscal del caso explicó que la suma por la que los imputados serán procesados supera los 5 millones de dólares, de los que más de 470.000 dólares son atribuidos a Reyes y aproximadamente 660.000 dólares a su esposa.

Reyes fue un guerrillero durante la guerra civil (1980-1992) y miembro del Partido Comunista Salvadoreño y junto a otra organizaciones formó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fue diputado entre 2006 y 2015. Medios salvadoreños indican que Reyes se encuentra asilado en México.

Gerson Martínez:

A la lista de funcionarios prófugos de la justicia salvadoreña se une Gerson Martínez, ex ministro de Obras Públicas de El Salvador durante el gobierno de Mauricio Funes. Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que Martínez recibió 290,000 dólares.