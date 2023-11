Conmovedor momento en que un niño llora al decir que siente que sus padres no lo quieren

El video de un menor de 4 años de edad que dice que sus padres no lo quieren y que se siente solo ha indignado a la opinión pública.

La grabación de escasos segundos muestra el dolor del pequeño por ser ignorado por sus padres, quienes no tienen tiempo para dedicarle después de sus jornadas laborales.

El video ha conmocionado e indignado a tal punto que traspasó las fronteras, ya que se grabó en Corea Sur como parte de un experimento social desarrollado en un realty show.

“No le agrado a mi mamá“, dijo el niño antes de decir que siente que sus padres no lo quieren y no lo escuchan cuando están en casa o salen de paseo.

La primera pregunta que confirma que el menor de 4 años se siente abandonado es cuando se le pregunta quién de sus dos padres le cae mejor. Su respuesta dejó asustados a todos: “No lo sé“.

Posteriormente, indicó que está solo en casa y que nadie juega con él, lo que lo hace sentir solo y con falta de amor.

Cuando se le preguntó por sus padres, el menor no dudó en asegurar que le da mucho miedo cuando se enoja y no lo trata con amor. “Espero que me llame de forma cariñosa. Espero que me llame así dulcemente”.

Otra de las acciones por las cuales siente que sus padres no lo quieres, es porque su mamá no lo escucha. Cuando se le preguntó qué opina de su mamá, aseguró de forma contundente que cree que no le agrada.

“Creo que no le agrado… Ella nunca me escucha. Quisiera que mi mamá juegue conmigo“, dijo el pequeño, conmocionando a miles de personas que han visto el video.

VIDEO