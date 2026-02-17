Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí y deja nuevamente vacante el poder

El Congreso de Perú aprobó este martes la censura contra el presidente interino José Jerí, lo que provocó su destitución inmediata y dejó nuevamente vacante la jefatura de Estado en medio de la persistente crisis política que atraviesa el país.

Tras la aprobación de las mociones parlamentarias, el Legislativo declaró vacante el cargo de presidente del Congreso, posición que Jerí ocupaba y que, por sucesión constitucional, también lo convertía en jefe de Estado. Como resultado, el país quedó sin presidente, mientras el Parlamento se prepara para elegir a un nuevo titular en una sesión convocada para el miércoles 18 de febrero.

José Jerí, abogado y congresista por Lima desde 2021, había asumido la presidencia interina el 10 de octubre de 2025, luego de la destitución de Dina Boluarte. Su llegada al poder se dio en un contexto de fuerte inestabilidad institucional, que ha llevado a Perú a tener varios mandatarios en menos de una década.

Durante su breve gestión, Jerí calificó su administración como un gobierno de transición enfocado en la reconciliación nacional. Entre sus principales iniciativas figuraron propuestas relacionadas con la seguridad interna, la reorganización de empresas estatales y proyectos de infraestructura. Sin embargo, su mandato estuvo marcado por polémicas y cuestionamientos públicos, incluyendo investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y denuncias vinculadas a supuestos actos de corrupción.

La destitución de Jerí profundiza la incertidumbre política en el país, que se prepara para celebrar elecciones generales el próximo 12 de abril. Mientras tanto, el Congreso deberá designar a un nuevo presidente interino que asuma el cargo hasta la transferencia oficial del poder prevista para el 28 de julio.

La situación refleja la prolongada crisis institucional en Perú, donde la sucesión constante de mandatarios ha generado preocupación sobre la estabilidad política y el rumbo del gobierno en los próximos meses.