Congreso de Perú aprueba la destitución del presidente, Martín Vizcarra por ‘incapacidad moral’

Lima, Perú. Este lunes, el Congreso de Perú aprobó la destitución del presidente Martín Vizcarra por supuesta “incapacidad moral”, tras un juicio político abierto en contra del mandatario

El juicio se produce a apenas cinco meses antes de las elecciones presidenciales en el país suramericano. La “moción de vacancia” fue aprobada con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, superando arrasadoramente el número de votos que se necesita para que la Cámara legislativa.

Dicha iniciativa fue impulsada por las supuestas acusaciones de corrupción en contra del mandatario peruano, que supuestamente se vio involucrado en este tipo de hechos mientras él era gobernador de la provincia de Moquegua, al sur del país.

“Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la república”, dijo el diputado Manuel Merino, jefe del Congreso de Perú y quien será el encargado de tomar el control del país hasta el próximo 28 de julio de 2021.

Por su parte el mandatario peruano, Martín Vizcarra, ha defendido su inocencia antes del juicio en su contra y rotundamente negó las acusaciones.

El presidente se presentó este lunes en el debate en donde presentó su defensa y dónde categóricamente rechazó haber recibido algún tipo de soborno. De igual manera criticó contundentemente el proceso de destitución en su contra, porque según él, este se abrió bajo acusaciones no corroboradas por la justicia.

“No existe prueba de flagrancia de un delito, ni habrá porque no he cometido un delito no he cobrado soborno (…) Son hecho falsos, no corroborados, recién está empezando un proceso de investigación, son hipótesis”, dijo el Jefe de Estado.

Todas las bancadas del Congreso se mostraron hostiles contra el mandatario a quien acusaron de “mentiroso”, “inmoral”, “corrupto” y de ser el responsable de la inestabilidad política que se vive en la nación andina.

Merino, el nuevo presidente del Perú asumirá su cargo el martes durante una sesión en el pleno del Parlamento.