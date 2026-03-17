El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, James Comer, emitió este martes una citación formal contra la fiscal general Pam Bondi para que comparezca en una deposición el próximo 14 de abril. Esto es parte de la investigación sobre el caso Jeffrey Epstein.

Según la carta que acompaña la citación, el comité busca esclarecer posibles fallas en el manejo de la investigación federal relacionada con Epstein. Además, investiga a su colaboradora Ghislaine Maxwell.

Comer indicó que existen dudas sobre cómo el Departamento de Justicia condujo el proceso, así como sobre su cumplimiento con la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

La divulgación de estos archivos ha generado críticas de legisladores de ambos partidos. Estos consideran que la información fue excesivamente censurada y han solicitado mayor transparencia en torno a uno de los casos más polémicos en Estados Unidos.

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