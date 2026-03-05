Congresistas definirán si le dan a Trump todos los poderes para continuar la guerra contra Irán 

WASHINGTON (AP) .— La Cámara de Representantes votará el jueves en torno a una resolución sobre si darle al presidente Donald Trump poderes para librar la guerra contra Irán.

Se trata de una señal de inquietud en el Congreso por el conflicto. Dicho conflicto está trastocando las prioridades de Estados Unidos dentro y fuera del país.

Es la segunda votación en igual número de días, después de que el Senado derrotara una medida similar siguiendo las líneas partidistas.

Los legisladores se enfrentan a la repentina realidad de representar al pueblo estadounidense en tiempos de guerra. Esto implica vidas perdidas, dólares gastados y alianzas tensadas por la decisión unilateral del presidente de ir a la guerra con Irán.

Se espera que la votación en la Cámara sea ajustado, pero el resultado ofrecerá un vistazo al apoyo político que tiene la operación militar.

Además, mostrará la decisión de Trump de eludir al Congreso, que es el único que tiene la facultad de declarar la guerra.

No es un rey

"Donald Trump no es un rey, y si cree que la guerra con Irán es de nuestro interés nacional, entonces debe venir al Congreso y exponer sus argumentos", declaró el representante Gregory Meeks.

Meeks es el principal demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara.

Las votaciones son un momento esclarecedor para el presidente y para los partidos, apenas días después de iniciado el conflicto que rápidamente ha traído ecos de las largas guerras previas en Afganistán e Irak.

Muchos veteranos de esas guerras han postulado a cargos públicos y ahora sirven en el Congreso.

El Partido Republicano, que controla por estrecho margen la Cámara y el Senado, en gran medida ve el conflicto con Irán no como el inicio de una nueva guerra, sino como el fin de un régimen que durante décadas ha amenazado a Occidente.