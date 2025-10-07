Congresista republicano arremete contra Bad Bunny por motivar a hablar español antes del Super Bowl

La “ley del idioma inglés en Estados Unidos” vuelve a generar debate luego de la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl, interpretada mayoritariamente en español.

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene aprovechó la controversia para impulsar una legislación que promueva el inglés como el idioma oficial en actividades gubernamentales y espacios públicos, alegando que ello “preserva la identidad nacional” del país.

La discusión tomó fuerza tras calificar de “perversa e indeseada” la presentación musical de Bad Bunny, uno de los artistas latinos más influyentes a nivel mundial.

Diversos sectores políticos y sociales reaccionaron en defensa de la diversidad cultural en el país, mientras Greene tuvo respaldo de sectores conservadores que promueven una política lingüística restrictiva.

"Sería un buen momento para aprobar mi proyecto de ley para hacer del inglés el idioma oficial de Estados Unidos... Y la NFL debe dejar de tener actuaciones sexuales demoníacas durante sus espectáculos de medio tiempo", escribió Taylor Greene.

La propuesta de Marjorie Taylor Greene y sus implicaciones

La iniciativa consiste en el English Language Unity Act, que busca declarar el inglés como idioma oficial federal y limitar el uso de otras lenguas en documentos y actividades oficiales.

Expertos consideran que, de aprobarse, podría limitar el acceso a servicios públicos para la comunidad hispanohablante, una de las más grandes en los Estados Unidos.

El debate resalta el choque cultural entre la creciente presencia hispana y los grupos conservadores.

Según agencias, más del 13% de los residentes en EEUU hablan español en casa, evidenciando la relevancia de la multiculturalidad.

Además, numerosos analistas advierten sobre el riesgo de afectar derechos civiles. En anteriores debates similares, organizaciones como la ACLU han señalado riesgos de exclusión a minorías lingüísticas.

Esta no es la primera vez que se discute la oficialización del inglés. El tema aparece con frecuencia en campañas políticas; por ejemplo, en [este artículo sobre políticas migratorias en EEUU.