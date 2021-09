Congresista peruana dice no a la rebaja de salario y asegura que su sueldo no le alcanza

La congresista de Perú Libre, María Agüero ha causado polémica luego de asegurar que su sueldo como diputada no le alcanza.

Su declaración se deriva de la promesa de campaña hecha por el actual presidente, Pedro Castillo, de promover una baja salarial en los congresistas.

La legisladora que gana 15,600 dólares mensuales, dijo que el salario no le alcanza para todo el trabajo que está realizando en el Congreso.

“Ustedes saben que soy transparente le guste o no las personas, la vida en Lima es bien cara, y si uno quiere trabajar, quiere hacer buena gestión”, dijo sobre su labor como congresista.

Aseguró que hasta el momento en el Poder Legislativo no existe la más mínima intención que alguien se quiera bajar el sueldo.

Al consultare directamente si apoyaría una reducción salarial, indicó que no porque los 15 mil dólares no son suficientes.

“El sueldo a mí no me alcanza por todo el compromiso que tenemos en nuestro despacho”, manifestó.

Asimismo, señaló que presentará un proyecto para promover la reducción salarial de los funcionarios públicos que reciben ingresos mayores que el presidente de la República.

“A ellos no los estamos mirando, la población nos mira a los congresistas… No estamos ni un par de meses y ya quieren que resolvamos lo que en 200 años no hemos podido hacerlo”, dijo en un intento de fortalecer que su salario no le alcanza para su estatus de vida.

En el 2018, la congresista de Fuerza Popular Leyla Chihuán generó polémica al asegurar por su ritmo de vida su salario no le alcanzaba.

“Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso ¿Por qué? Porque simplemente para mí y para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza”.