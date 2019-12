Congresista Norma Torres insta a apoyar el juicio político contra Trump

La congresista Norma Torres instó este miércoles a sus colegas a apoyar el juicio político contra el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, por abuso de autoridad.

A través de su cuenta de Twitter, la diputada indicó que es el Estado de Derecho que le da fuerza a EEUU y que vale la pena luchar por la Constitución.

The rule of law is what gives our great country its strength. And it is the rule of law that brings us all here today. I urge my colleagues to vote yes on #impeachment because American values and our Constitution are worth fighting for. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/WP5EyIsnjJ

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) December 18, 2019