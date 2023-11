Congresista George Santos gastó dinero de campaña en OnlyFans, Botox y maquillaje

El congresista republicano George Santos gastó dinero de la campaña en contenido de OnlyFans, Botox y compras de maquillaje, entre otros lujos.

Los abusos del legislador fueron revelados en un informe del Comité de Ética de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

El documento que detalla los gastos del miembro de la Cámara de Representantes en OnlyFans, Botox y maquillaje fue publicado este jueves tras una investigación.

La conclusión de la investigación es que existen pruebas sustanciales de que George Santos entregó informes falsos o incompletos para protegerse.

“Santos utilizó dinero de campaña para fines personales”, cita el documento del Comité de Ética de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

De acuerdo con los informes, el congresista republicano usó 50,000 dólares del dinero de la campaña para fines personales.

Existen pruebas de que George Santos destinó 4,177 dólares en Hermes, OnlyFans, Sephora y comida.

“El ISC no encontró evidencia que demuestre que las contribuciones recibidas de los Contribuyentes 1 y 2 fueron utilizadas para apoyar la candidatura del Representante Santos”, se destaca.

Los datos recabados por el comité fueron remitidos al Departamento de Justicia para que se hagan los trámites legales correspondientes.

La investigación en contra de George Santos llega a un mes que la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York anunciara cargos por fraude electrónico y conspiración.

Por su parte, el congresista republicano dijo que luchará por sus derechos y defenderá su inocencia.

“Me siento honrado una vez más y me recuerdan que soy humano y que tengo defectos, pero no me quedaré quieto mientras me apedrean aquellos que también tienen defectos”.