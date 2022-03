Congresista EEUU pide que su país no ayude a Ucrania, los califica de nazis

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene pidió a los Estados Unidos (EEUU) cancelar las ayudas militares a Ucrania, por considerar que sus autoridades son nazis.

El pedido de la legisladora y sus señalamientos le han dado la vuelta al mundo luego que la gestión de Joe Biden aprobará millones de dólares para equipar a la nación.

Según Taylor, EEUU no debe ayudar a Ucrania por las acciones nazis que promueven al torturar y abusar de los nacionales.

Por medio de su cuenta de Twitter, la congresista dijo que la violación a los derechos humanos del gobierno de Volodimir Zelenski son en contra de niños y mujeres.

Greene, aseguró que no está a favor de la operación rusa y que tampoco respalda a Vladimir Putin, pero no es correcto que se use el dinero de los estadounidenses en ayuda militar para otra nación con prácticas nazis.

“No se debe gastar miles de millones de dólares de los impuestos que los estadounidenses han ganado con tanto esfuerzo, en ayuda letal que se dará a posibles milicias nazis que están torturando a personas inocentes, especialmente niños y mujeres”, dijo la congresista, generando polémica.

La legisladora fue contundente al indicar que el gobierno ucraniano, liderado por Volodimir Zelenski, está torturando a su propio pueblo.

“No hay un motivo claro para estos abusos ilegales. Son etiquetados como merodeadores. Esto puede incluir a hombres que no quieren luchar, que son sospechosos de simpatía hacia los rusos, saqueadores y gente que busca comida”, agregó Taylor sobre las políticas nazis en Ucrania.

2. We should not spend billions of American’s hard earned tax dollars on lethal aid to be given to possible Nazi militias that are torturing innocent people, especially children and women.

It’s not Pro-Putin to be against this.

It’s Pro-torture & evil to stay silent/censor it.

— Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) March 20, 2022