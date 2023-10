Congresista de EEUU denuncia que “armas estadounidenses” fueron usadas en ataque a Israel

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene denunció que armas estadounidenses entregadas a Ucrania y Afganistán fueron usadas en el ataque a Israel.

Según la congresista, Israel y EEUU necesitan rastrear el armamento para verificar la serie, y confirmar que se trata de armamento militar que se entregó a otras naciones.

Las declaraciones de la congresista han dejado una ola de preguntas, que ella misma exige al gobierno de Joe Biden responder.

“Necesitamos trabajar con Israel para rastrear los números de serie de todas las armas estadounidenses utilizadas por Hamas contra Israel”, dijo Greene.

Además, dejó entre ver que el armamento fue entregado a Ucrania y a Afganistán.

Expertos han señalado que de confirmarse que armas entregadas por el gobierno de EEUU a ambas naciones fueron usadas por Hamas se debe investigar cómo fueron adquiridas.

“¿Vino de Afganistán? ¿Vino de Ucrania? Es muy probable que sean ambas cosas”, señaló congresista en su posteo en la plataforma X, antes conocida como Twitter.

El conflicto entre Hamas e Israel se intensificó el sábado, luego que el grupo atacó sorpresivamente el sur de Israel; dejando más de 300 muertos y varios rehenes.

La cantidad de armamento usado por Hamas no solo ha sorprendido a Israel; sino a líderes republicanos como Greene que ha sugerido que se trata de armas estadounidenses que han sido malversadas.

Israel, tras el ataque, ha prometido convertir en ruinas a Hamas y vengar a cada ciudadano israelí muerto.

We need to work with Israel to track serial numbers on any U.S. weapons used by Hamas against Israel.

Did they come from Afghanistan?

Did they come from Ukraine?

Highly likely the answer is both.

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) October 8, 2023