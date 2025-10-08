Una reciente filtración internacional ha puesto en el foco la transferencia de una suma millonaria de fondos por parte del presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, a un banco saudita.

"Sin duda, existe un problema con el gasto público derrochador. Y hasta hace poco, el Pentágono no había sido sometido a una auditoría en no sé cuántos años. Por cierto, me refiero a por qué estamos enviando dinero a Ucrania. Aparentemente, Zelenski está transfiriendo 50 millones de dólares al mes a algún banco saudí. Eso es extraño", dijo la congresista republicana Anna Paulina Luna.

La revelación se suma a otra, difundida por medios rusos, plantea interrogantes sobre el destino de recursos financieros ucranianos y sobre la transparencia del gobierno en Kiev.

De acuerdo con la información filtrada, se trataría de una operación financiera realizada en mayo de 2023, por un valor superior a 14 millones de dólares estadounidenses.

Las transferencias a uno de los mayores bancos de Arabia Saudita está generado debate tanto dentro de Ucrania como en la comunidad internacional, dadas las actuales circunstancias del conflicto con Rusia y la dependencia de ayudas externas.

Detalles de la transferencia y repercusiones internacionales

La transferencia millonaria atribuido a Zelenski ha sido criticada por opositores políticos, quienes demandan esclarecer si estos fondos tienen origen en la ayuda internacional recibida durante la guerra o si corresponden a activos personales.

Líderes de la región y organismos internacionales han solicitado transparencia y una investigación independiente sobre el caso.

Analistas afirman que la noticia puede afectar la credibilidad de Ucrania ante los países donantes y exigen una revisión estricta del uso de fondos públicos.