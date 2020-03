Confirman segundo paciente en el mundo que se cura de VIH

Científicos del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa confirmaron que el denominado pacientes de Londres se curó de VIH Sida, convirtiéndose en el segundo caso en el mundo que logra superar el contagio por transmisión sexual.

Tras 29 meses de someterse a un trasplante de célula madre y dejar de tomar antirretrovirales sigue sin rastros del virus en su cuerpo.

El informe fue publicado este martes por la revista “The Lacncet HIV” y que coincide con un tercer caso que aún no trasciende oficialmente.

Son 28 pacientes que fueron sometidos a trasplantes vivos que se encuentran bajo observación y dos de los cuales llevan ya un años sin tratamiento.

Se informó que el paciente de Londres y un ciudadano alemán que sería el tercer caso por confirmar son parte del estudio de observación de IciStem.

“Cuando se publicó inicialmente el caso de Londres, insistimos en no hablar de cura porque, aunque 18 meses invitaban al optimismo porque no se había visto un intervalo tan largo desde el paciente de Berlín, queríamos ser prudentes y no generar falsas expectativas”, fueron las reacciones de los expertos.

Agregaron que tras 29 meses se confirma la curación, convirtiéndose en la segunda del mundo con el caso de Berlín.