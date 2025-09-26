Conferencia TestMu 2025: el evento insignia de LambdaTest marca un nuevo hito en el mundo de las pruebas de software

Más de 75 000 inscripciones, más de 100 oradores y perspectivas sin precedentes sobre el futuro de las pruebas y el desarrollo de software.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, una plataforma de ingeniería de calidad nativa de GenAI, concluyó la cuarta edición de la Conferencia Testμ (“TestMu”) 2025, una cumbre virtual en la que durante tres días se debatió sobre el futuro de la ingeniería de calidad y se estableció una visión clara y viable para el futuro impulsado por la IA del sector.





La conferencia contó con una gran convergencia de talento e ideas de todo el mundo, atrayendo a más de 75 000 probadores, desarrolladores, evangelistas tecnológicos y líderes de la comunidad de pruebas y desarrollo de software de más de 130 países. El evento tuvo una participación excepcional, con un tiempo medio de asistencia de 5 horas y 12 minutos y un total de 3360 minutos de sesiones y aprendizaje, lo que destaca la importancia crítica de los temas y el papel de la conferencia como foro esencial para los mejores talentos de ingeniería del mundo.

La agenda estuvo marcada por una reunión histórica de más de 100 titanes de la industria y líderes empresariales de las compañías más innovadoras del mundo, entre ellas Microsoft, GitHub, WRITER, Amazon, Google, Fox Networks y Piramal Finance. Entre los oradores se encontraban Angie Jones, vicepresidenta de Ingeniería, Herramientas de IA y Habilitación de Block; el Dr. Bratin Saha, director de Producto y Tecnología de Digital Ocean; Dana Lawson, directora de Tecnología de Netlify; Luis Héctor Chávez, director de Tecnología de Repltit; Subba Ramaswamy, director general de Accenture; T.R. Vishwanath, cofundador y director de Tecnología de Glean, y muchos otros.

De las más de 80 sesiones de la cumbre surgieron tres imperativos fundamentales para el sector. En primer lugar, dominar la calidad de nivel empresarial a gran escala, con paneles estratégicos que proporcionan planes específicos para los sectores financiero, minorista y de GSI. En segundo lugar, trazar el camino para la integración de la IA, pasando de la teoría a la práctica con sesiones sobre la creación de agentes de IA de nivel empresarial y el aprovechamiento de las pruebas mejoradas con IA. Por último, configurar el futuro del liderazgo tecnológico y la cultura necesaria para crear equipos de ingeniería resilientes y altamente dinámicos.

“Este año, la Conferencia Testμ (TestMu) ha trascendido su condición habitual para convertirse en un catalizador de todo el ecosistema de la ingeniería de la calidad”, sostuvo Asad Khan, director ejecutivo y cofundador de LambdaTest. “Las conversaciones y las innovaciones presentadas aquí definirán la forma en que se creará y se distribuirá el software durante la próxima década. Estamos siendo testigos de un cambio fundamental hacia un paradigma nativo de la IA, y Testμ se ha consolidado como el foro en el que se está diseñando este futuro. Nuestro compromiso es seguir empoderando a esta comunidad con la plataforma y la visión necesarias para liderar esta iniciativa”.

La conferencia también sirvió como vidriera de las tecnologías tangibles que impulsan esta nueva era. LambdaTest presentó su plataforma de pruebas de agente a agente (A2A), una innovación en la que los agentes de IA validan de forma autónoma a otros agentes de IA.

Aprovechando este éxito monumental, LambdaTest ha anunciado que la quinta Conferencia Testμ anual tendrá lugar del 19 al 21 de agosto de 2026, con la promesa de reunir una vez más a las mentes más brillantes del mundo para ampliar los límites de la tecnología.

Para obtener más información sobre la Conferencia TestMu 2026 y enviar propuestas de ponencias, visite: Conferencia TestMu 2026

Acerca de LambdaTest

LambdaTest es una plataforma de ingeniería de calidad nativa de GenAI con la que los equipos pueden realizar pruebas de forma más inteligente, avanzada y rápida. Creada para escalar, ofrece una nube de pruebas completa con más de 10 000 dispositivos reales y más de 3000 navegadores.

Con gestión de pruebas nativa de IA, servidores de protocolo de contexto de modelo (MCP) y automatización basada en agentes, LambdaTest es compatible con Selenium, Appium, Playwright y los principales marcos de trabajo. Los agentes de IA como HyperExecute y KaneAI aportan la potencia de la IA y la nube a su flujo de trabajo de pruebas de software, lo que permite realizar pruebas de automatización sin problemas con más de 120 integraciones.

Los agentes de LambdaTest aceleran sus pruebas a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo del software, desde la planificación y creación de pruebas hasta la automatización, infraestructura, ejecución, análisis de causa raíz y elaboración de informes.

Para más información, visite https://lambdatest.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

press@lambdatest.com