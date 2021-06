Condenan a hombre que filtró videos íntimos de su exnovia

Argentina.- Un hombre fue condenado a prisión tras ser encontrado culpable por filtrar videos íntimos de su exnovia, quien luchó por cinco largos años para que se hiciera justicia.

El caso de Paula Sánchez se viralizó luego que ella acudiera a los medios de comunicación para exigir a las autoridades que se dejará un precedente.

Medios locales destacaron que el sentenciado Patricio Pioli utilizaba los videos íntimos para extorsionar a la víctima.

Según la denuncia, el hombre no solo filtró las grabaciones sino que habló en una radio local sobre la relación que habían sostenido, aceptando que hasta la había violado.

‘Él admitió que había tenido sexo conmigo sin mi consentimiento. En otras palabras, contó que me violó’, dijo Sánchez cuando denunció a su expareja.

Aseguró que las intimidaciones y humillaciones por los videos íntimos compartidos le provocaron episodios de histeria y estrés prostraumático.

Una vez que se dictó la sentencia de 5 años de cárcel, la primera por ‘pornovenganza’ en Argentina, la mujer expresó su satisfacción a pesar de su larga e intensa lucha por justicia.

‘Tengo una alegría inmensa, porque toda la gente que va a denunciar a su agresor lo mínimo que espera es justicia, aunque a veces resulte muy difícil obtenerla’.

Cuestionó que a pesar de la condena, los jueces determinaron que fuera arresto domiciliario lo que ve como un beneficio que el hombre no merece tener por filtrar videos íntimos.

En ese sentido, dijo no sentirse segura por la decisión. ‘De acá a que quede firme la sentencia puede pasar un año y conmigo puede pasar cualquier cosa, no me siento segura’.