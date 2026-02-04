Condenan a cadena perpetua al hombre que intentó asesinar a Donald Trump en Florida

Un hombre declarado culpable de intentar asesinar al entonces candidato presidencial Donald Trump durante un acto en un campo de golf de Florida en 2024 fue condenado a cadena perpetua este miércoles por un tribunal federal, en un caso que las autoridades calificaron como un grave ataque contra la democracia estadounidense.

La jueza federal Aileen Cannon dictó la sentencia contra Ryan Routh en una corte de Fort Pierce, el mismo tribunal donde meses atrás el proceso se vio interrumpido por un altercado protagonizado por el acusado tras ser hallado culpable de todos los cargos.

Durante la audiencia, fiscales señalaron que el intento de asesinato era inaceptable “en este país o en cualquier otro”. El fiscal federal adjunto John Shipley afirmó que la democracia “no funciona cuando individuos deciden eliminar candidatos por cuenta propia”.

La defensa argumentó que, pese a la planificación, Routh no llegó a disparar, señalando que “en el momento decisivo decidió no apretar el gatillo”. No obstante, la jueza rechazó esa postura y subrayó el historial criminal del acusado, calificando su conducta como deliberada y peligrosa.

Routh leyó un extenso y confuso alegato personal durante la audiencia, el cual fue interrumpido por la jueza al considerar que no era relevante para el proceso. Finalmente, Cannon sentenció al acusado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de siete años adicionales por cargos relacionados con armas. Las penas por otros delitos se cumplirán de manera simultánea.

En un comunicado difundido en la red social X, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, agradeció a los fiscales por lograr que Routh “nunca vuelva a caminar en libertad”, calificando el ataque como una agresión directa al sistema democrático.

Routh fue hallado culpable de intentar asesinar a un candidato presidencial, usar un arma de fuego para cometer un delito, agredir a un agente federal, posesión ilegal de un arma como delincuente convicto y uso de un arma con número de serie alterado. La Fiscalía indicó que pasó semanas planificando el ataque, ocurrido el 15 de septiembre de 2024, cuando apuntó un rifle desde la vegetación mientras Trump jugaba golf en su club de West Palm Beach.

Un agente del Servicio Secreto declaró durante el juicio que detectó al acusado antes de que Trump entrara en su campo visual. Al notar que Routh apuntaba con un arma, el agente abrió fuego, provocando que el sospechoso huyera sin disparar.

El acusado contaba con múltiples antecedentes penales y había dejado un amplio rastro en redes y publicaciones personales en las que expresaba su rechazo hacia Trump. En escritos previos, incluso llegó a sugerir que otros países atentaran contra el entonces expresidente.

La sentencia estaba prevista inicialmente para diciembre, pero fue aplazada luego de que Routh decidiera contar con representación legal durante esa etapa del proceso, tras haberse defendido a sí mismo durante gran parte del juicio.