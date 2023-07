Condenan a cadena perpetua a hombre que abusó de una niña de 9 años en Ohio

Un hombre latino ha sido condenado a cadena perpetua por abusar de una niña de 9 años en Ohio, quien lamentablemente quedó embarazada como resultado de estos actos.

Este suceso ganó notoriedad el año pasado, cuando se reveló que la víctima, después de cumplir los 10 años, se vio obligada a desplazarse a Indiana para acceder a un procedimiento de aborto, debido a las restricciones establecidas en Ohio para la interrupción del embarazo.

El acusado, Gerson Fuentes, un inmigrante guatemalteco de 28 años, que mantenía una relación con la madre de la niña, según la Fiscalía, se declaró culpable este miércoles de dos cargos de abuso en el condado de Franklin, tras haber confesado el crimen a las autoridades, según los documentos judiciales presentados.

Inicialmente, el juicio se llevaría a cabo en enero, sin embargo, se produjo un retraso en el caso y este miércoles Fuentes cambió su declaración de inocencia, admitió su responsabilidad y fue sentenciado a cadena perpetua, con la posibilidad de solicitar su liberación a partir de los 25 años de haber cumplido la pena.

La madre de la niña no objetó la recomendación conjunta de condena presentada por la acusación y la defensa.

La jueza Julie Lynch consideró que el crimen cometido por Fuentes se encuentra entre los más graves y expresó que aceptar la recomendación de condena fue una “decisión difícil” para el tribunal, haciendo referencia a la eventual posibilidad de que el acusado pueda salir de prisión después de 25 años de pena.

Por lo que, la jueza expresó: “Si la familia no me hubiera pedido que aceptara la recomendación, esto no habría sucedido de ninguna manera”.

La niña involucrada en este caso dio positivo en una prueba de embarazo y solicitó un aborto, según confirmaron los fiscales en la corte este miércoles. Sin embargo, debido a las restricciones en Ohio, tuvo que viajar al estado vecino de Indiana para llevar a cabo el procedimiento.

La Ley del Latido Fetal de Ohio, que prohíbe el aborto, fue promulgada horas después de que la Corte Suprema anulara la protección federal del derecho al aborto en junio del año pasado.