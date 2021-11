Condenan a 41 meses de prisión al “chamán de QAnon”

Los fiscales pidieron a Royce Lamberth, el juez de distrito de EE. UU. que impusiera una sentencia más larga de 51 meses a Jacob Chansley, quien se declaró culpable en septiembre de obstruir un proceso oficial cuando él y miles más irrumpieron en el edificio para tratar de evitar que el Congreso certificara la elección del presidente Joe Biden.

La sentencia coincide con una impuesta por Lamberth a un ex artista marcial mixto que fue filmado golpeando a un oficial de policía durante la violenta toma al Capitolio, este fue sentenciado la semana pasada a 41 meses de prisión.

Las dos son las sentencias más duras dictadas en cualquiera de los aproximadamente 675 procesamientos por disturbios.

El abogado de Chansley le pidió al juez una sentencia de tiempo cumplida para su cliente, quien está detenido desde su arresto en enero.

“La parte más difícil de esto es que sé que tengo la culpa”, dijo Chansley en antes de ser sentenciado, describiendo una infancia difícil y diciendo que se había hecho responsable de su comportamiento.

“Pensé que me iban a meter 20 años en confinamiento solitario”, dijo, y agregó: “Este trauma me ha hecho algo … tengo las canas para probarlo … en mi pecho … en mis brazos … No debería tener canas, señoría. ”

Los funcionarios de la prisión le diagnosticaron esquizofrenia transitoria , trastorno bipolar, depresión y ansiedad a Chansley mientras estuvo detenido.

Durante el juicio Chansley mencionó que se sentía decepcionado de que Trump no le concediera un indulto cuando se declaró culpable

Trump fue acusado por la Cámara de Representantes y absuelto por el Senado de incitar a los disturbios del 6 de enero por un feroz discurso en el que les dijo a sus seguidores que “luchen como el infierno”.

Cuatro personas murieron durante la revuelta. Un oficial de policía del Capitolio que había sido atacado por manifestantes murió el día después de los disturbios y cuatro policías que participaron en la defensa del Capitolio se quitaron la vida más tarde. Alrededor de 140 policías resultaron heridos.

La mayoría de las declaraciones de culpabilidad en los enjuiciamientos del 6 de enero hasta ahora han sido en casos que involucran delitos menores no violentos, pero los abogados del gobierno buscan sentencias de prisión para algunos acusados ​​que enfrentan cargos por delitos graves más graves.