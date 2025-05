Condenado a muerte lanza mensaje a Trump antes de su ejecución: "Siga haciendo grande a Estados Unidos"

Glen Rogers, un hombre de 62 años condenado a muerte, fue ejecutado este jueves en la prisión estatal de Florida. Momentos antes de recibir la inyección letal, utilizó sus últimas palabras para expresar su respaldo al expresidente Donald Trump: “Presidente Trump, siga haciendo grande a Estados Unidos. Estoy listo para irme”, dijo Rogers con serenidad.

La ejecución fue llevada a cabo por inyección letal y se realizó sin incidentes. Rogers fue declarado muerto a las 6:16 p.m., según confirmaron las autoridades penitenciarias.

Rogers fue sentenciado por el homicidio de Tina Marie Cribbs, una madre de dos hijos a quien conoció en un bar en 1995. El crimen ocurrió en un motel en Tampa, donde fue hallado el cuerpo de la víctima. Además, había recibido otra sentencia de muerte en California por la muerte por estrangulamiento de Sandra Gallagher, ocurrida semanas antes.

Conocido como el “Casanova Killer” o el “Asesino de Costa a Costa” por los medios, Rogers fue vinculado a múltiples asesinatos a nivel nacional, aunque no fue condenado por todos. En el pasado, afirmó haber matado a unas 70 personas, aunque luego se retractó. Su caso fue documentado en varios reportajes, incluyendo el documental My Brother the Serial Killer, donde se exploró la posibilidad de su vínculo con los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman. Sin embargo, las autoridades de Los Ángeles descartaron su participación en esos crímenes.

En sus últimas horas, Rogers recibió la visita de su esposa y eligió como última comida pizza, chocolate y refresco. Según el portavoz del Departamento de Correcciones de Florida, Rogers se despertó temprano, a las 3:45 a.m., y pasó un día tranquilo antes de su ejecución.

Sus abogados habían presentado apelaciones finales, argumentando que el maltrato infantil que sufrió en su juventud debía ser considerado como atenuante. Sin embargo, tanto tribunales estatales como federales rechazaron la solicitud.

Rogers se convirtió en el quinto preso ejecutado este año en Florida. El próximo recluso programado para ejecución es Anthony Wainwright, condenado por secuestro y asesinato en 1994, cuya ejecución está prevista para el 10 de junio bajo orden del gobernador Ron DeSantis.