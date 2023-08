Con una “sombrilla espacial” buscan reducir los efectos del cambio climático

El Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawai propuso el uso de una “sombrilla espacial” para reducir los efectos del cambio climático en la Tierra.

La idea, que no es nueva, fue propuesta por el astrónomo Istvan Szapudi, quien pretende que con el uso de un asteroide se cubra el planeta de la luz solar.

El mecanismo, denominado como “sombrilla espacial”, está bajo análisis de los expertos y de ser aprobada se tendría que buscar un asteroide en el espacio para luego colocarlo como paraguas.

La noción científica de Szapudi enfrenta varios desafíos en términos de diseño y equilibrio, pero al parecer es una de las mejores opciones hasta ahora propuestas.

Se indicó que la labor de la “sombrilla espacial” sería limitar la cantidad de luz solar, reduciendo el calentamiento global que tanto está afectando la Tierra.

La revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS con sus siglas en inglés) publicó el estudio, detallando que la puesta en marcha del proyecto implicaría conectar el escudo a un contrapeso relleno con material de asteroides, lo que disminuiría los costos y la complejidad de su implementación.

El científico explica que la “sombrilla espacial” como el uso del bloqueador para cubrirnos de los rallos solares.