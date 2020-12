Con un video y en pleno Baby Shower, hombre exponen la infidelidad de su pareja

El video de un hombre exponiendo la supuesta infidelidad de una mujer se ha convertido en tendencia en las redes sociales, aunque con dudas de su veracidad.

La filmación fue publicada en la nueva red social de videos cortes TikTok y tiene miles de reacciones por el trasfondo al exponer en pleno Baby Shower la infidelidad de su esposa.

En la filmación se ve a tres personas como anfitriones de la fiesta, la pareja y el mejor amigo, quien también está involucrado.

Según en la grabación, el hombre que fue víctima de la infidelidad decide romper el silencio minutos después que se revelara el sexo del bebé.

‘Ya no aguanto. Quiero que vean esto’, dice enseñando dos documentos. ‘¿Saben qué es esto? Es un examen que me he hecho recientemente y dice que yo no puedo tener hijos’, grita en hombre, mientras los invitados empiezan a cuestionar sus palabras.

La esposa intenta calmar la situación, pero el hombre expone el video ante los presentes de ella con su mejor amigo en una habitación.

Una vez que la historia se viralizó la veracidad ha divido a los usuarios, hay quienes aseguran que es falso y otros dicen que es real.

En Reino Unido un caso de infidelidad terminó en tragedia, cuando Andrew Jones, un hombre de 53 años le tendió una trampa a su mejor amigo tras descubrir que era el amante de su esposa.

El caso se registró el pasado 27 de enero, pero su sentencia se conoció este miércoles luego que fue declarado culpable. La víctima fue identificada como Michael O’Leary, mejor amigo de cerca de 20 años y a quien asesinó con un rifle.