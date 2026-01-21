Con protestas recibieron a Trump en Davos por sus amenazas arancelarias y tensiones diplomáticas 

El inicio del Foro Económico Mundial en Davos se ha visto sacudido por protestas y tensiones arancelarias, especialmente tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

Este evento anual, que reúne a líderes políticos y empresarios de todo el mundo, ha sido marcado este año por la preocupación ante las amenazas de nuevas tarifas, afectando la estabilidad económica y las relaciones diplomáticas.

Manifestaciones ante la presencia de Trump en Davos

Las protestas en Davos por tensiones arancelarias no se hicieron esperar. Cientos de manifestantes se congregaron en las calles cercanas al foro para expresar su rechazo a las políticas comerciales impulsadas por Estados Unidos durante la administración Trump.

La comunidad internacional observa con cautela la renovada amenaza de una guerra comercial, especialmente entre Estados Unidos y China, lo que genera incertidumbre para economías emergentes de Latinoamérica y Centroamérica.

Además, líderes mundiales han manifestado su preocupación sobre cómo estas disputas afectan la lucha contra el cambio climático y la cooperación internacional.

Mientras tanto, el Foro Económico Mundial 2026 se posiciona como un espacio clave para discutir medidas que promuevan la estabilidad y el entendimiento multilateral ante las crecientes tensiones.