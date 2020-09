Comunicado de Prensa/ Press Release

Para publicación inmediata 15 de septiembre 2020:

Noti Bomba, una compañía de medios de comunicación independiente anunció hoy, un cambio en su nombre en nuestra cuenta oficial de Facebook, para reflejar la NB en mayúscula. Actualmente nuestro nombre en Facebook cuenta con la (nb) en minúscula.

Nuestros público nos ha enviado cientos de comunicaciones informándonos de la dificultad en reconocer nuestra marca con las iniciales en minúscula, de igual manera con la necesidad de ejecutar estrategias que estén a la altura de lo que hoy es Noti Bomba, uno de los medios digitales más influyentes para la comunidad latina, con millones de alcance al mes y miles de visitas en su página web, hemos decidido hacer el cambio.

Nuestro nombre siempre refleja la N de Noti (Noticias) y la B de Bomba (Última hora) siempre manteniendo nuestro mismo logo con las iniciales NB.

Press Release

For immediate release September 15, 2020:

Noti Bomba, an independent media company, is pleased to announced today, a change in its name on the official Facebook page to reflect the brands name in uppercase (NB).

With the need to execute strategies that are up to what Noti Bomba has become, one of the most influential digital media organizations in the Latino community, with millions of reach per month and thousands of visits to their website, we decided to make it easier for our followers to find NB in Facebook.

The N stands for Noti (News), and the B stands for Bomba (Breaking). We are keeping our username @notibomba on all social media platforms and our website notibomba.com.

We are confident that this change will reinforce the positioning of our company and will be welcomed by our followers. We are at your entire disposal for further information.