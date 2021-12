COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO: Información actualizada sobre la propuesta de oferta pública de adquisición de Intertrust por parte de CSC

WILMINGTON, Delaware y ÁMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Este es un comunicado de prensa conjunto de Intertrust N.V. (“Intertrust” o la “empresa“) y Corporation Service Company (“CSC” o el “oferente“) en virtud de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra a del Decreto neerlandés sobre ofertas públicas de adquisición (Besluit openbare biedingen Wft, el “decreto“) en relación con la oferta pública de adquisición recomendada por el oferente sobre todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación del capital de Intertrust. Este anuncio no constituye una oferta ni una solicitud de oferta de compra o suscripción de valores de Intertrust. Cualquier oferta se realizará exclusivamente mediante un memorando de la oferta (el “memorando de la oferta“) aprobado por la Autoridad de los Mercados Financieros de los Países Bajos (Autoriteit Financiële Markten, la “AFM“). Este anuncio no debe divulgarse, publicarse o distribuirse, total o parcialmente, en Estados Unidos, Canadá y Japón, directa o indirectamente, o en cualquier jurisdicción en la que dicha divulgación, publicación o distribución sea ilegal.

Se hace referencia al comunicado de prensa conjunto emitido por CSC e Intertrust el 6 de diciembre de 2021 en relación con el acuerdo condicional de una oferta pública recomendada de compra de todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación del capital de Intertrust a un precio propuesto de 20,00 euros (dividendo adjunto) (la “oferta“).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra a), del decreto, que exige un anuncio público, incluida una actualización de la situación, sobre una oferta pública prevista en el plazo de cuatro semanas a partir del anuncio de la oferta, CSC e Intertrust presentan por la presente esta actualización conjunta de la oferta.

CSC e Intertrust confirman que están avanzando a buen ritmo en los preparativos de la oferta. A más tardar en la segunda quincena de febrero de 2022 se presentará a la AFM una solicitud de revisión y aprobación del memorando de la oferta. Además, el proceso para obtener las autorizaciones de competencia y las autorizaciones reglamentarias requeridas está en curso.

CSC e Intertrust anuncian además que el comité de empresa conjunto de Intertrust en los Países Bajos ha emitido un dictamen positivo sobre la decisión del consejo de administración y del consejo de supervisión de Intertrust de apoyar la transacción y recomendar la oferta.

Como se anunciara en el comunicado de prensa conjunto de 6 de diciembre de 2021, CSC e Intertrust prevén que la oferta se cerrará en el segundo semestre de 2022.

Información adicional

Acerca de CSC Global

CSC es proveedor líder de servicios empresariales, legales, impositivos y de marca digital para empresas en todo el mundo, así como de servicios de administración especializados para gestores de activos alternativos en una amplia variedad de estrategias de fondos, con participantes de mercados de capital en lo público y lo privado, y corporaciones que requieren respaldo fiduciario y de gobernanza. Somos la empresa detrás de la empresa, (business behind business®). Somos el socio de confianza del 90 % de las empresas del Fortune 500 y de más del 65 % de las Best Global Brands (Interbrand®), casi 10.000 estudios jurídicos, y más de 3.000 instituciones financieras. Con sede central en Wilmington (Delaware, EE. UU.), desde 1899, contamos con oficinas en EE. UU., Canadá, Europa y Asia Pacífico. Somos una compañía global capaz de dirigir transacciones donde sea que nuestros clientes se encuentren y lo logramos desplegando a nuestros expertos en todos los negocios que atendemos. Para más información, visite cscglobal.com y cscgfm.com.

Acerca de Intertrust

Intertrust cuenta con más de 4.000 empleados que prestan servicios de administración especializados y líderes en el mundo a clientes de más de 30 jurisdicciones. Estos servicios se amplíancon el apoyo que ofrecemos a través de nuestra red de socios aprobados que cubre más de 120 jurisdicciones. Nuestro interés en servicios a medida para empresas, fondos, mercados de capitales y patrimonios privados permite a nuestros clientes invertir, crecer y prosperar en cualquier parte del mundo. Situados en el centro de los negocios internacionales, nuestros conocimientos locales especializados y nuestra innovadora tecnología propia se combinan para ofrecer una propuesta convincente, que mantiene a nuestros clientes un paso por delante.

