 Comun recauda 4,5 millones de dólares para promover la inclusión financiera con un enfoque bancario centrado en los latinos

Un neobanco fundado por latinos quiere que los hispanohablantes de EE. UU. sientan más amor por los servicios financieros

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Comun, un neobanco fundado por latinos que ofrece soluciones bancarias modernas para familias latinas, anunció hoy que cerró una ronda de capital semilla de 4,5 millones de dólares liderada por Costanoa Ventures con la participación de South Park Commons y FJ Labs. La empresa tiene previsto utilizar los fondos para construir un centro financiero con soluciones y recursos ampliados para los inmigrantes latinos en Estados Unidos.

A pesar de que 44 millones de latinos tienen el español como lengua materna en EE. UU., ningún banco tradicional ofrece una experiencia bancaria completa en español. Los latinos tienen tres veces más probabilidades de no estar bancarizados y dos veces más probabilidades de caer en préstamos abusivos. En la actualidad, el 41 % de los latinos no tiene calificación crediticia, lo que limita su crecimiento financiero y su movilidad. Todo esto, a pesar de que los latinos en EE.UU. tienen un PIB de 2,8 billones de dólares, el equivalente económico a la quinta economía más grande del mundo (Center for Economic Research & Forecasting 2022 U.S. Report).

“Creamos Comun para que sea más fácil prosperar como familia inmigrante en EE. UU.”, afirma Andrés Santos, cofundador y director general de Comun. “La banca es una puerta de acceso a muchos servicios que son vitales para el sustento de una persona. Mi co-fundador y yo experimentamos lo difícil que puede ser navegar por el sistema bancario como inmigrantes. Nuestro objetivo es habilitar a las familias a tener éxito tanto en sus finanzas como en los EE. UU. con un socio financiero en el que puedan confiar y comprender”.

A diferencia de los bancos tradicionales, Comun ofrece todos los aspectos de la experiencia bancaria disponibles en una experiencia primero en español, eliminando uno de los mayores obstáculos para la comunidad latina a la hora de obtener los servicios financieros que necesitan. Comun proporciona a los inmigrantes latinos acceso a los servicios financieros tradicionales, incluyendo una cuenta corriente conectada a una tarjeta de débito Visa física y virtual, depósitos directos para nóminas y retiros y depósitos gratuitos en cajeros automáticos, pero sin requerir un número de seguridad social ni comisiones adicionales u ocultas. Una cuenta corriente es un componente vital para participar en el sistema financiero y construir estabilidad financiera.

“Hay una gran oportunidad para que los productos financieros se adapten mejor a las necesidades de las familias latinas multigeneracionales en los Estados Unidos”, dijo Mark Selcow, socio de Costanoa Ventures. “La gente quiere que su banco les entienda, y Comun está construyendo el mejor banco digital, más orientado al cliente, para una gran y creciente primera y segunda generación de latinos”.

Fundada en 2021 por Abiel Gutiérrez y Andrés Santos, que se enfrentaron a la exclusión financiera cuando emigraron a Estados Unidos, los clientes de Comun ya mueven más de 100 000 dólares a la semana, con un crecimiento del 20 % semanal desde su debut en septiembre de 2022. Comun ofrece a los clientes una experiencia y servicio en español, atención al cliente 24/7 y la posibilidad de registrarse con un pasaporte extranjero. Además de herramientas y recursos fáciles de usar disponibles a través de la aplicación móvil Comun, los clientes también tienen acceso a contenidos educativos para ayudar a gestionar mejor sus finanzas para el crecimiento financiero a largo plazo.

Para obtener más información sobre Comun, visite comun.app o descargue la aplicación desde App Store y Google Play.

Acerca de Comun

Comun tiene la misión de impulsar la movilidad social de los latinos que viven en Estados Unidos. Estamos empezando por cambiar la cara de la banca, diseñando para las necesidades únicas de las millones de familias latinas que están luchando para convertir su trabajo duro en estabilidad financiera dentro de la industria bancaria tradicional. Creemos que todo el mundo merece una mejor oportunidad de alcanzar la libertad financiera. Esto empieza con una banca en la que puedan confiar. Más información en en.comun.app/nosotros.

Acerca de Costanoa Ventures

Fundada en 2012, Costanoa Ventures se asocia con fundadores técnicos y de productos desde la creación de la empresa, con un enfoque en aplicaciones e infraestructura de datos, desarrollo y tecnología financiera. Costanoa es un socio a largo plazo para los empresarios que quieren ayuda práctica en las primeras etapas de su empresa en todo lo relacionado con la salida al mercado y el talento. Para más información, visite www.costanoavc.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada.

