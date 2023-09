Compra algunas de las mejores ofertas anticipadas de Amazon para la temporada festiva, exclusivamente para miembros de Amazon Prime, durante los Prime Big Deal Days, del 10 al 11 de octubre

Ahorra en grande con descuentos significativos en ofertas de temporada de marcas como Dyson, Sony, Barbie, SharkNinja, iRobot, LG, Peloton, Jabra y Betty Buzz de Blake Lively

Compra ofertas exclusivas solamente por invitación, en artículos que se espera que se agoten, como un 60 % de descuento en la seguridad para el hogar inteligente de Blink

Inspírate a la hora de elegir qué regalar con la tienda festiva de Amazon y con la selección de productos de influencers como Olivia Culpo y Claudia y Margo Oshry de ‘Girl with No Job’ y el podcast The Toast

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–(NASDAQ: AMZN)—Esta es la época para ahorrar en grande. Los miembros de Amazon Prime pueden comenzar sus compras temprano esta próxima temporada con Prime Big Deal Days de Amazon, que comienzan el 10 de octubre a las 3 a. m. EDT hasta el 11 de octubre. Amazon hará que sea fácil para los miembros de Amazon Prime buscar ofertas que les interesen con recomendaciones personalizadas basadas en compras anteriores, historial de navegación y artículos guardados en sus listas. Los miembros de Amazon Prime tendrán acceso a ofertas de vendedores independientes como Ruggable x Jonathan Adler, Urban Decay y PicassoTiles. Además, con nuevas ofertas que aparecen tan seguidas como cada cinco minutos durante periodos selectos a lo largo del evento en una amplia selección de productos con opciones de entrega rápidas y convenientes, Prime Big Deal Days cubre las necesidades de compras de los miembros. Los clientes que aún no son miembros de Amazon Prime pueden unirse a Amazon Prime o comenzar una prueba gratuita en amazon.com/esprimebigdealdays y aprovechar al máximo sus compras en Amazon.









“Estamos ofreciendo a nuestros miembros de Amazon Prime otra forma de ahorrar, con ofertas en algunos de los regalos más buscados de la temporada”, comentó Jamil Ghani, vicepresidente de Amazon Prime. “Los miembros pueden comprar ofertas en categorías como moda, hogar y juguetes, los cuales incluyen algunos de nuestros artículos más populares durante Prime Big Deal Days. También pueden aprovechar otros interesantes beneficios para miembros de Amazon Prime, como comprar artículos de sus marcas favoritas más allá de Amazon.com con Buy with Prime y acceder a ofertas exclusivas, solamente por invitación”.

Comienza a comprar ahora

Aprovecha ahora varias ofertas exclusivas para miembros de Amazon Prime, incluyendo grandes descuentos, y explora la lista Juguetes que nos encantan de Amazon, que incluye más de 200 artículos de las mejores marcas como LEGO, Mattel y Disney. Además, con la insignia Pequeña Empresa y el nuevo filtro para pequeñas empresas, puedes descubrir fácilmente productos de muchos artesanos y marcas de pequeñas empresas en la tienda de Amazon. Encuentra algunas de las mejores ofertas anticipadas de pequeñas empresas como Lyrically Correct, Beard Club, RMS Beauty, Kreyol Essence y Mighty Paw y de otras pequeñas empresas con negros, mujeres y familias militares como propietarios, así como de artesanos independientes en amazon.com/smallbusinessdeals.

Encuentra inspiración para hacer regalos en la tienda festiva de Amazon: la recientemente lanzada tienda festiva de Amazon ofrece precios bajos en artículos esenciales y regalos únicos, ya sea para recibir invitados en casa, decorar el hogar u obtener conjuntos a juego para la familia. Desde los artículos más queridos por los clientes hasta una amplia lista de juguetes del listado Lista de juguetes festivos, los clientes pueden comprar artículos de Squishmallows, Hasbro Games y Disney100. Para explorar la tienda festiva, visita amazon.com/holiday.

Compra más allá de Amazon.com con Buy with Prime: los miembros de Amazon Prime con sede en EE. UU. pueden aprovechar el nuevo beneficio de compras Buy with Prime y comprar ofertas exclusivas de Prime Big Deal Days más allá de Amazon.com en sitios web de determinadas marcas. Obtén hasta un 40 % de descuento directamente de marcas como Wyze, KNOW Beauty y Targus. Para descubrir ofertas más allá de Amazon.com, visita buywithprime.amazon.com/shoppers.

Los miembros de la tarjeta Prime obtienen un 10 % de devolución en determinados dispositivos de Amazon: del 2 al 12 de octubre, los miembros Prime elegibles con una tarjeta Prime Visa, Prime Store Card o Amazon Prime Secured Card pueden obtener un 5 % de devolución adicional (para un total del 10 %) en productos seleccionados, incluidos dispositivos Amazon, como Echo, Ring y Fire TV. Otras ofertas de bonificación Prime Card están disponibles en amazon.com/primecardbonus.

Prueba Amazon Music Unlimited: los miembros de Amazon Prime que aún no han probado Amazon Music Unlimited también pueden obtener el nuevo Echo Pop por 4,99 dólares con la compra de un mes de Amazon Music Unlimited. Puedes encontrar más información en amazon.com/music/unlimited.

Agrega dispositivos de Amazon a tu carrito: ahorra hasta un 65 % en un paquete de tres sistemas eero Pro mesh WiFi; hasta un 45 % en determinados paquetes Echo; hasta un 40 % en determinados dispositivos Fire TV, incluidos los televisores inteligentes Fire TV 2-Series de 32 pulgadas y Fire TV Omni Series 4K UHD de 65 pulgadas; y hasta un 30 % en determinados paquetes Kindle e-reader, incluyendo el paquete esencial Kindle Paperwhite Kids y paquete esencial Kindle Scribe.

ahorra hasta un 65 % en un paquete de tres sistemas eero Pro mesh WiFi; hasta un 45 % en determinados paquetes Echo; hasta un 40 % en determinados dispositivos Fire TV, incluidos los televisores inteligentes Fire TV 2-Series de 32 pulgadas y Fire TV Omni Series 4K UHD de 65 pulgadas; y hasta un 30 % en determinados paquetes Kindle e-reader, incluyendo el paquete esencial Kindle Paperwhite Kids y paquete esencial Kindle Scribe. Monitorea las listas de compras seleccionadas por influencers: Olivia Culpo y Claudia y Margo Oshry de “Girl with No Job” y el podcast The Toast comparten los principales productos que han seleccionado antes de Prime Big Deal Days. Sintoniza sus livestreams en amazon.com/live o descarga la aplicación Amazon Live Shopping en Fire TV. Además, los clientes en los EE. UU. pueden encontrar las selecciones de influencers en Inspire, una sección personalizada dentro de la aplicación Amazon Shopping con videos y fotos de artículos que se pueden comprar. Busca Inspire en la barra de navegación inferior de la aplicación.

Prepárate para el gran día

Únete a Amazon Prime para participar en Prime Big Deal Days. Regístrate para las ofertas solamente por invitación y descubre otras formas de prepararte para el evento y maximizar tus ahorros con los siguientes consejos:

Obtén grandes ofertas y todos los beneficios de Amazon Prime: con una membresía Amazon Prime, puedes ahorrar dinero todos los días con ofertas exclusivas, entrega gratuita, ahorros en recetas médicas y entretenimiento de calidad. Únete a Amazon Prime para no perderte algunas de las mejores ofertas de la temporada durante Prime Big Deal Days y accede a ahorros y descuentos todos los días.

Obtén grandes ofertas y todos los beneficios de Amazon Prime: con una membresía Amazon Prime, puedes ahorrar dinero todos los días con ofertas exclusivas, entrega gratuita, ahorros en recetas médicas y entretenimiento de calidad. Únete a Amazon Prime para no perderte algunas de las mejores ofertas de la temporada durante Prime Big Deal Days y accede a ahorros y descuentos todos los días.

Solicita acceso ahora a ofertas espectaculares: a partir de hoy, los miembros de Amazon Prime pueden registrarse para obtener ofertas solamente por invitación en determinados productos que se espera que se agoten. Aprovecha ofertas espectaculares que se espera se agoten en una variedad de marcas y categorías populares registrándote en ofertas solo por invitación para comprar productos a un precio de oferta exclusivo. Las ofertas solo por invitación incluyen un 60 % de descuento en la seguridad del hogar inteligente Blink, 50 % de descuento en Sony Dolby Atmos/DTS:X barra de sonido HTX8500 2.1ch, 46 % de descuento en la freidora de aire Philips Serie 3000 y un 55 % de descuento en los auriculares Jabra Elite 7 Active True Wireless. Si eres seleccionado, se te notificará durante Prime Big Deal Days con instrucciones sobre cómo comprar el artículo. Las compras deben completarse antes del final de Prime Big Deal Days. Los miembros de Amazon Prime que no sean seleccionados también serán notificados por correo electrónico antes del 11 de octubre. Para registrarte para ofertas solamente por invitación, visita amazon.com/esprimebigdealdays.

Configura alertas de ofertas personalizadas: suscríbete para recibir notificaciones de alertas de ofertas relacionadas con búsquedas recientes en Amazon y artículos vistos recientemente. Todo lo que tienes que hacer es visitar la página del evento Prime Big Deal Days en la aplicación Amazon Shopping desde ahora hasta Prime Big Deal Days para crear alertas de ofertas. Una vez que llegue Prime Big Deal Days, recibirás notificaciones automáticas sobre las ofertas disponibles a las que te hayas suscrito.

Explora todas las opciones de entrega

Con una membresía Amazon Prime, puedes confiar en que Amazon te hará la vida más fácil con entrega rápida y gratuita en millones de artículos y, como siempre, elegir la opción de entrega que mejor se adapte a tus necesidades durante los Prime Big Deal Days. La entrega el mismo día está disponible para clientes en más de 90 áreas metropolitanas de EE. UU. También puedes seleccionar la entrega gratuita en un casillero Amazon Locker o mostrador Counter cercano, o elegir una preferencia de día de entrega con Amazon Day.

Accede a los Prime Big Deal Days a nivel mundial

Los Prime Big Deal Days se llevarán a cabo en 19 países de todo el mundo el 10 de octubre, incluidos Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Singapur y Suecia. Los miembros de Amazon Prime en Japón podrán comprar en el evento Prime Big Deal Days más adelante en el mes.

Explora los beneficios de Amazon Prime

Amazon Prime es ahorro, conveniencia y entretenimiento en una sola membresía. Más de 200 millones de miembros de Amazon Prime pagos en 25 países de todo el mundo disfrutan de acceso a la enorme selección, el valor excepcional y la entrega rápida de Amazon. En los EE. UU., todos pueden unirse a Amazon Prime por $14,99 por mes o $139 por año, o comenzar una prueba gratuita de 30 días si eres elegible en amazon.com/esprime y obtener acceso a Prime Video, Amazon Music, Prime Gaming, RxPass, Grubhub+, Amazon Photos, ofertas exclusivas de Prime y más. Además, los estudiantes universitarios pueden probar Prime Student durante seis meses en amazon.com/nuevostudent y luego pagar solo $7,49 por mes o $69 por año. Los beneficiarios de asistencia gubernamental que califiquen pueden obtener Prime Access por $6,99 al mes en amazon.com/esprimeaccess. Para más información acerca de Amazon Prime, incluyendo membresías con descuento, visita aboutamazon.com/espanol.

Compra con confianza

Los clientes pueden comprar con la tranquilidad de saber que Amazon respalda los productos vendidos en nuestras tiendas con la Garantía de la A a la Z. La protección de Amazon se aplica a los productos comprados en nuestras tiendas en todo el mundo y, en el improbable caso de que los clientes experimenten problemas con la entrega a tiempo o con las condiciones de su compra, ya sea que la hayan comprado en Amazon o en uno de nuestros dos millones de vendedores independientes, Amazon solucionará el inconveniente con un reembolso o reemplazo. Amazon está comprometido con una experiencia de compra confiable y respalda los productos ofrecidos durante los Prime Big Deal Days, así como los millones de productos que se ofrecen todos los días en nuestras tiendas. Encuentra más información en amazon.com/guarantee.

Acerca de Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en el consumidor y no en la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y planificación a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la compañía más orientada hacia el cliente en el mundo, el mejor empleador del mundo y el lugar más seguro para trabajar del mundo. Las opiniones de clientes, compras con 1 clic, recomendaciones personalizadas, Amazon Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las iniciativas lideradas por Amazon. Para más información, visita amazon.com/about y síguenos en @AmazonNews.

