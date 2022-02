ComplyAdvantage publica su informe sobre el estado de la delincuencia financiera para 2022

Este informe anual exhaustivo, diseñado como una hoja de ruta estratégica para los equipos de cumplimiento de la normativa, incluye información sobre los delitos financieros relacionados con los informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés), la ciberdelincuencia, las zonas conflictivas geopolíticas, la normativa sobre criptomonedas y el panorama de las sanciones, en constante cambio.

LONDRES & NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–ComplyAdvantage, la empresa mundial de tecnología de datos que está transformando la detección de los delitos financieros, anuncia que ya está disponible su esperado informe anual sobre delincuencia financiera: The State Of Financial Crime 2022. Diseñado como una guía estratégica para los equipos de cumplimiento a nivel global, el informe expone las amenazas emergentes a las que se enfrentarán los gobiernos y las instituciones financieras en 2022, junto con recomendaciones de cómo pueden responder los equipos de cumplimiento para asegurarse de tener la capacidad de actuar de forma proactiva.





Tomando como base una encuesta y entrevistas seleccionadas llevadas a cabo en noviembre de 2021, el informe comparte los puntos de vista y las observaciones de 800 responsables de la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo del más alto nivel, que participaron desde Norteamérica, Europa y Asia Pacífico. Entre los encuestados estaban representadas diversas organizaciones de los ámbitos de la banca empresarial, las inversiones, las criptomonedas, los seguros y la tecnología financiera.

The State Of Financial Crime Report 2022 recoge las tendencias de la delincuencia financiera que más preocupan a los responsables de cumplimiento normativo para el próximo año. En concreto, el informe de 49 páginas profundiza en cuestiones nuevas como los retos de ciberseguridad generados por el trabajo a distancia/híbrido; las implicaciones de la actual interrupción de la cadena de suministro; la creciente amenaza del ransomware; la evolución de los principales regímenes de sanciones mundiales, etc. Ya en su segundo año, la encuesta también ofrece información sobre cómo han cambiado las tendencias y las dificultades en materia de cumplimiento en el transcurso de la pandemia.

«El 2022 volverá a ser un año difícil, teniendo en cuenta la aceleración digital provocada por la pandemia, el ritmo continuo de la innovación y la adopción del mercado de los servicios de criptomonedas y el panorama de las sanciones, en continuo cambio, provocado por la geopolítica actual», afirmó Tom Keatinge, director del Centre for Financial Crime & Security Studies de RUSI. «La inteligencia contra el riesgo será un elemento clave para garantizar que la comunidad FinTech se mantenga al día sobre las tendencias de amenazas de múltiples características a las que se enfrentarán sus negocios».

Algunas de las principales conclusiones del informe son:

Aumenta la presentación de SAR: El panorama de la delincuencia financiera sigue siendo volátil, junto con el rápido aumento de las nuevas tecnologías y métodos de pago, lo que ya se había reflejado en la encuesta de 2021. El 80 % de las empresas afirmó haber presentado más informes de actividad sospechosa en 2021, frente al 70 % que declaró lo mismo en 2020. Casi un tercio de los encuestados (31 %) señaló que había presentado entre un 10 y un 20% más de SAR en 2021 en comparación con 2020.

Mayor preocupación por la ciberdelincuencia: La ciberdelincuencia supera al fraude como principal delito potencial: Cuando se les pregunta por los delitos subyacentes que están detectando, hay una notable caída en la preocupación por el fraude: el 61 % lo citó en 2020, frente al 37 % en 2021.

Los puntos conflictivos geopolíticos ganan peso: China, Rusia y Corea del Norte son los tres focos que más preocupan a las empresas de todo el mundo.

La criptografía pasa a ser la norma: Las criptomonedas y los activos virtuales se convirtieron en la corriente principal en 2021: solo el 2 % de los encuestados declaró que no contempla utilizar servicios de criptografía y que nunca lo hará.

«Los informes son estupendos, pero evitar las multas reglamentarias o los cierres de empresas es aún mejor. Como empresa centrada en la inteligencia contra el riesgo, seguiremos compartiendo nuestros conocimientos vitales, para que nuestros clientes, socios y el mayor ecosistema FinTech puedan proteger sus negocios de los delitos financieros inesperados», declaró Charles Delingpole, fundador y director ejecutivo de ComplyAdvantage. «A medida que avanza la corriente de nuevos servicios financieros, también lo hace el blanqueo de dinero y los delitos relacionados. Los equipos que estén informados y sean capaces de evaluar los riesgos conocidos en el próximo año serán los mejor situados para proteger la integridad de sus negocios».

ComplyAdvantage, la opción preferida de algunos de los mayores bancos, empresas y FinTechs de alto crecimiento del mundo, utiliza el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural para ayudar a las organizaciones reguladas a gestionar sus obligaciones de riesgo y prevenir los delitos financieros. Nuestro gráfico de conocimiento patentado, denominado ComplyData™, se basa en millones de puntos de datos y miles de millones de datos que proporcionan información dinámica y en tiempo real sobre sanciones, listas de vigilancia, personas políticamente expuestas y noticias negativas.

En 2021, ComplyAdvantage registró un crecimiento récord gracias a las más de mil millones de búsquedas en 150 millones de entidades que se supervisaron diariamente en 2021. El uso de los paquetes de soluciones antiblanqueo de capitales de la empresa alcanzó niveles sin precedentes, con un volumen de búsquedas que se duplicó de un trimestre a otro en el caso de la solución de Detección y supervisión de clientes de la empresa, mientras que el volumen de Gestión del riesgo de las transacciones se multiplicó por cuatro. Para 2022, la empresa prevé que su impulso de crecimiento siga alcanzando niveles récord.

Acerca de ComplyAdvantage

ComplyAdvantage es la principal fuente de datos y tecnología de detección de riesgos de delitos financieros impulsada por la IA del sector financiero. La misión de esta empresa es neutralizar el riesgo de blanqueo de dinero, financiación del terrorismo, corrupción y demás delitos financieros. Más de 500 empresas de 75 países confían en ComplyAdvantage para conocer el riesgo de las personas con las que hacen negocios a través de la única base de datos mundial en tiempo real sobre personas y empresas. ComplyAdvantage identifica de forma activa decenas de miles de eventos de riesgo a partir de millones de puntos de datos estructurados y no estructurados cada día.

ComplyAdvantage cuenta con cuatro centros mundiales situados en Nueva York, Londres, Singapur y Cluj-Napoca y cuenta con el respaldo de Goldman Sachs, Ontario Teachers’, Index Ventures y Balderton Capital. Más información en complyadvantage.com.

