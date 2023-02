¡’Compártalo hacia adelante’ cuando abra una nueva cuenta de ahorros para la universidad de ScholarShare 529!

Abra una nueva cuenta entre el 14 y el 28 de febrero y ScholarShare 529 le dará $100 a una de las seis organizaciones benéficas seleccionadas de su preferencia*

SACRAMENTO, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Febrero puede ser el mes más corto del año, pero ScholarShare 529, el plan oficial de ahorros universitarios de California, está haciendo que valga la pena con una nueva promoción que se trata de ayudar a otros mientras ahorra para el futuro de su hijo. Con la promoción ‘Share It Forward’ (‘Compártalo Hacia Adelante’), ScholarShare 529 donará $100 a una organización benéfica de su elección* cuando abra una nueva cuenta ScholarShare 529 con un depósito inicial de $1,000 o más entre el 14 de febrero y el 28 de febrero de 2023.

“ScholarShare 529 ha seleccionado seis organizaciones increíbles que podrían beneficiarse enormemente de su participación en la promoción ‘Share It Forward,’” dijo Julio Martínez, Director Ejecutivo de la Junta de Inversiones de ScholarShare. “Cada contribución ayudará a proporcionar recursos financieros muy necesarios para ayudar a los niños y familias merecedores en todo California a mejorar sus metas educativas y profesionales, todo mientras se inician los ahorros universitarios de su propio hijo.”

ScholarShare 529 es una forma de ahorrar para la educación superior. Los retiros están libres de impuestos estatales y federales cuando se usan para gastos calificados de educación superior, como matrícula y cuotas, equipos informáticos, libros o ciertos costos de alojamiento y comida. ScholarShare 529 también proporciona un crecimiento del 100% con impuestos diferidos, lo que puede significar más dinero para la universidad.

Abrir una cuenta ScholarShare 529 es fácil, y todo el proceso se puede hacer en línea en ScholarShare529.com. Las cuentas se pueden configurar en tan solo 15 minutos y se pueden administrar fácilmente en línea o por correo. Para participar en la promoción ‘Share It Forward’, deberá abrir una nueva cuenta con un depósito mínimo de $1,000. Una vez que se haya abierto la cuenta, se le pedirá que seleccione uno de los seis códigos para organizaciones benéficas seleccionadas que incluyen 916 Ink Youth Writers, DIY Girls, The Heal Project, Rewritten, United Through Reading y Youth 2 Leaders Educational Foundation. Después de ingresar el código seleccionado en el cuadro del código de promoción durante el proceso de apertura de la cuenta, ScholarShare 529 donará $100 a la organización benéfica seleccionada.

“No deje que se acabe el tiempo para esta oportunidad de ayudar a otros necesitados,” dijo Martínez. “La promoción ‘Share It Forward’ tiene el potencial de tener un enorme impacto en quienes nos rodean.”

*Visite www.ScholarShare529.com/share o llame al 1-800-544-5248 para aprender los términos y condiciones completos, así como para las organizaciones benéficas elegibles y sus códigos de oferta. La promoción finaliza el 28/02/2023. Patrocinado por ScholarShare 529.

Acerca de ScholarShare 529



ScholarShare 529 funciona como el plan oficial de ahorros universitarios de California. Administrado por la Junta de Inversiones de ScholarShare, ScholarShare 529 proporciona a las familias una herramienta valiosa que ofrece un conjunto diverso de opciones de inversión, crecimiento con impuestos diferidos y retiros libres de impuestos estatales y federales cuando se utilizan para gastos calificados de educación superior, como matrícula y cuotas, libros, ciertos costos de alojamiento y comida, equipos informáticos y otros suministros requeridos. ScholarShare 529 administra $12 mil millones en activos del plan en más de 393,000 cuentas ScholarShare 529 al 31/1/2023. Para abrir una cuenta ScholarShare 529 u obtener más información sobre el plan, visite www.ScholarShare529.com. Para obtener información sobre la Junta de Inversiones de ScholarShare, visite www.treasurer.ca.gov/scholarshare, siga ScholarShare 529 en Facebook en www.facebook.com/scholarshare529, y en Twitter en @ScholarShare529.

Contacts

Contacto con los medios:

Alma Murphy



916-251-1283