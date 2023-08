Compañía planifica una inmersión al Titanic a pocos meses de la muerte de 5 millonarios

La empresa RMS Titanic Inc planea una nueva inmersión al Titanic a meses de reportarse la muerte de cinco millonarios tras una implosión de la nave de OceanGate.

El objetivo de la misión es recuperar elementos de interés histórico, lo que preocupa al gobierno de Estados Unidos por el peligro que alteren el casco de la embarcación y se descubran cadáveres.

Desde que se anunció la nueva misión de la inmersión al Titanic, el gobierno se ha opuesto, enfrascándose en una lucha legal.

Los argumentos del gobierno es que existe un acuerdo internacional y una ley federal que ven el naufragio del Titanic como una tumba sagrada.

Al parecer, RMS Titanic Inc no pretende que la inmersión al Titanic sea tripulada, lo que significa que no pondría en peligro la vida de los científicos.

El obstáculo sería la intención de la empresa de llegar a los objetos de la habitación Marconi, donde está la radio del barco y el telégrafo inalámbrico por el cual se transmitió la señal de auxilio.

La organización se dedica desde hace varios años a hacer inmersiones al Titanic y recuperar objetos del barco para luego exhibirlos al público.

RMS Titanic explicó que no tiene la intención de cortar los restos del naufragio ni separar ninguna parte de la embarcación.

El proyecto por los momentos está detenido hasta que se resuelva legalmente el permiso de inmersión.