Comité publica videos de los testimonios de Bill y Hillary Clinton sobre Jeffrey Epstein

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó este lunes los videos de las declaraciones del expresidente Bill Clinton y de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Estas declaraciones forman parte de la investigación sobre el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Según el material divulgado, Bill Clinton confirmó que viajó en el avión de Epstein a inicios de la década de 2000 en un desplazamiento vinculado a la Fundación Clinton. Esto ocurrió antes de que el financista fuera acusado penalmente. El expresidente reiteró que desconocía entonces los delitos que posteriormente salieron a la luz. Además, defendió su colaboración con la investigación: “Aunque mi breve relación con Epstein terminó años antes de que sus crímenes salieran a la luz… ofrecí lo poco que sé, con la esperanza de que ayudara a prevenir que algo así vuelva a ocurrir”.

Por su parte, Hillary Clinton aseguró no recordar haber conocido a Epstein en persona. Aunque reconoció haber coincidido en eventos con su colaboradora Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual.

El exmandatario expresó además su deseo de que la difusión del material motive a otros a declarar ante el Congreso. Asimismo, espera que el Departamento de Justicia publique todos los archivos pendientes.

El comité informó que las transcripciones oficiales se harán públicas más adelante, tras el proceso de revisión. Hasta el momento, ninguno de los Clinton ha sido acusado de delito alguno en relación con el caso.