Comité Nobel deja claro que el Premio Nobel de la Paz no puede compartirse 

En las últimas horas, el Comité Nobel de Noruega ha salido a pronunciarse sobre la controversia que ha surgido en torno a la posible entrega de una medalla o el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El tema ha generado amplio debate en redes sociales y medios internacionales, especialmente tras difundirse la noticia de que diversas figuras políticas estadounidenses han postulado a Trump para la próxima edición del galardón.

"Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de laureado con el Premio Nobel de la Paz no",



¿Qué dijo realmente el Comité Nobel sobre Trump?

El Comité Nobel enfatizó recientemente que ellos no toman decisiones sobre la concesión del premio de manera individual ni actúan bajo presión política internacional.

Según la organización, aunque cualquier persona puede nominar a candidatos para el Premio Nobel de la Paz, la decisión definitiva es tomada por el comité tras un proceso profundamente reservado y transparente, alejado de intereses externos.

En el evento, María Corina Machado entregó personalmente a Trump una moneda que representaba el reconocimiento moral al “compromiso con la libertad y la democracia”, en medio de una intensa coyuntura política en Venezuela.

“Recibir esto de una mujer tan valiente y maravillosa es un honor”, declaró Trump, generando impacto tanto en los seguidores de la oposición como en los medios internacionales.