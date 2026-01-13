Comité del Congreso de EEUU busca declarar a los Clinton en desacato

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlado por el Partido Republicano, anunció este martes su intención de declarar en desacato al Congreso al expresidente Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, luego de que ambos se negaran a testificar en una investigación relacionada con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Según informó el comité, la comparecencia de Bill Clinton estaba prevista para la mañana del martes, mientras que la declaración de Hillary Clinton había sido programada para el miércoles. Sin embargo, ninguno de los dos acudió a las citas establecidas.

En una carta enviada al presidente del comité, James Comer, los Clinton comunicaron que no tenían previsto presentarse a las declaraciones solicitadas. La decisión llevó a los legisladores republicanos a considerar la posibilidad de avanzar con una declaración formal de desacato al Congreso.

La investigación busca esclarecer posibles vínculos y omisiones relacionadas con el caso Epstein, que ha generado amplio interés público y político en Estados Unidos. El comité no ha detallado aún cuándo podría someterse a votación la medida de desacato ni cuáles serían los siguientes pasos del proceso.