Comité Asesor de la FDA aprueba el uso de dosis de refuerzo de Moderna para personas vulnerables

EEUU.- El Comité Asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó este jueves el uso de una dosis de refuerzo o una tercera dosis de la vacuna de Moderna para persona vulnerables.

De acuerdo con los expertos, es recomendable el uso de una tercera dosis para ciudadanos inmunodeprimidos, para los mayores de 65 años y para ciudadanos que se exponen al virus, como los trabajadores de salud.

“Aplicar una dosis de refuerzo sería seguro y eficaz para algunas personas seis meses después de completar el esquema de vacunación primario”, concluyeron los asesores sobre la vacunación de refuerzo para las personas vulnerables.

La farmacéutica estadounidense había solicitado hace unas semanas la autorización para el uso de una tercera dosis en determinada población, enviando datos de los ensayos que demuestran la eficacia de la dosis adicional.

En respuesta a la petición, el Comité Asesor decidió apoyar el refuerzo de 50 microgramos, la mitad del tamaño de las dosis de 100 microgramos, usadas en el esquema primario.

“Personas de 65 años o más, personas de 18 a 64 años que tienen un riesgo alto de padecer covid-19 grave, y personas de 18 a 64 años cuya exposición al coronavirus en sus entornos o trabajos les hace correr el riesgo de sufrir complicaciones o una enfermedad grave si se contagian de covid-19”, cita la respuesta de los expertos.

La primera vacuna en lograr la autorización para una tercera dosis para persona vulnerables fue Pfizer, específicamente para ciudadanos inmunodeprimidos.

Según los expertos, aún no se tiene certeza que la dosis de refuerzo sea necesaria para toda la población.

“Los datos no son perfectos, pero son tiempos extraordinarios y tenemos que trabajar con datos imperfectos”, dijo el redactor jefe del New England Journal of Medicine, Eric Rubi.