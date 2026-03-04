Comisión Europea pide a EEUU cumplir compromisos comerciales tras nuevas amenazas de Trump

La Comisión Europea expresó su expectativa de que Estados Unidos cumpla los compromisos asumidos en el acuerdo comercial firmado el pasado mes de julio con la Unión Europea. Esto ocurre luego de que el presidente Donald Trump amenazara con “cortar todo el comercio” con España.

Bruselas recordó que la política comercial es competencia exclusiva de la Comisión desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009. Por lo tanto, cualquier medida dirigida contra un Estado miembro afecta automáticamente a todo el bloque. Además, fuentes comunitarias subrayaron que la UE “garantizará siempre la plena protección de sus intereses” y que su posición no ha cambiado.

El marco comercial vigente se basa en la declaración conjunta de agosto, que evitó una escalada arancelaria y estableció un límite del 15 % a los gravámenes sobre productos europeos. Por otro lado, la Comisión reiteró recientemente el llamado a respetar esos compromisos, especialmente tras decisiones judiciales en EEUU relacionadas con la política arancelaria.

La nueva advertencia de Trump surge tras la negativa española a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en operaciones vinculadas a acciones contra Irán. Sin embargo, Bruselas señaló que actuará si se confirma una vulneración del acuerdo. Por ahora, mantiene cautela al no existir medidas concretas.