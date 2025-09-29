Comienza tus compras festivas con Prime Big Deal Days: millones de ofertas, grandes descuentos y más productos exclusivos de Amazon en la Tienda de las Fiestas que nunca antes

Encuentra ahorros excepcionales en las categorías principales, incluyendo hasta un 50% de descuento en moda selecta de Levi's y CIDER; hasta un 45% de descuento en productos selectos para el hogar de BISSELL e iRobot; y hasta 40% de descuento en juguetes selectos de American Girl, Play-Doh y Tonies

Aprovecha las ofertas de marcas recién llegadas a Amazon como Vans, Milk Makeup y Drunk Elephant; ahorra en productos esenciales para el hogar de marcas como Dawn, Nespresso y NEST New York; además, los miembros Prime pueden añadir un artículo de alimentos gratis, como plátanos, brownie bites o zanahorias pequeñas, de una selección de favoritos con entregas elegibles el mismo día durante Prime Big Deal Days

Regresa y compra frecuentemente con las Ofertas del Día, que se lanzan tres veces al día y ofrecen promociones por tiempo limitado para miembros Prime, como un 70% de descuento en Amazon Echo Buds y un 50% o más de descuento en marcas populares como Keurig y STAUB. Estas ofertas solo están disponibles hasta agotar existencias

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon (NASDAQ: AMZN) está oficialmente iniciando la temporada de compras festivas con Prime Big Deal Days y los miembros Prime pueden obtener acceso exclusivo para comprar millones de ofertas en categorías populares, desde belleza y electrónicos hasta regalos imprescindibles y artículos esenciales de temporada. A partir de las 12:01 a.m. PT el 7 de octubre, los miembros encontrarán ofertas en productos para cocina y hogar de marcas populares como KitchenAid y Shark, productos de belleza en tendencia de marcas como medicube y tarte y miles de juguetes por menos de $20 de marcas populares como Melissa & Doug y LEGO. Además, abastécete de productos esenciales para el hogar de marcas como Dove, Crest y Dixie y ahorra en comestibles con Campbell's, Kelloggs y OREO. Los miembros pueden prepararse para las fiestas con disfraces, dulces y decoración de Halloween desde $3, regalos premium desde $20 y árboles de Navidad desde $30, todo lo necesario para reuniones y celebraciones festivas memorables. También, compra productos exclusivos de Amazon en la Tienda de las Fiestas con ofertas de marcas como National Tree Company, OPI y Beats. Nuevas ofertas increíbles seguirán apareciendo durante todo el evento, incluyendo las Ofertas del Día, ofertas especiales por tiempo limitado con algunos de los mejores ahorros de la temporada hasta el momento—lanzando a las 12 a.m., 8 a.m. y 1 p.m. PT — de marcas populares como Away, ELEMIS y LG, disponibles hasta agotar existencias. ¿Quieres unirte a la emoción? Los clientes pueden acceder a ahorros exclusivos uniéndose a una membresía Prime y comenzando una prueba gratuita en amazon.com/primebigdealdays.









"Prime Big Deal Days se trata de dar a nuestros miembros una ventaja para las fiestas, con millones de ofertas en categorías populares como favoritos de temporada, regalos imprescindibles y artículos esenciales para el hogar — todo con la comodidad de entrega rápida y gratuita. Estamos trabajando arduamente para proporcionar precios bajos que ayuden a los clientes a abastecerse de esenciales y ahorrar en todos los artículos en un solo lugar, desde alimentos y decoración para el hogar hasta electrónicos y juguetes, belleza y moda", dijo Carmen Nestares, vicepresidenta de Marketing de Norteamérica y Prime Tech.

Primer vistazo a las mejores ofertas

Ahorra hasta un 65% en electrónicos populares selectos de Anker como power banks y cargadores portátiles

Ahorra hasta un 50% en dispositivos Amazon selectos incluyendo Amazon Smart Plug y Echo Frames; y hasta un 45% en paquetes de dispositivos Amazon incluyendo los nuevos paquetes Kindle Colorsoft Kids Essentials y Kindle Colorsoft Essentials, Echo Show 5 Kids con Echo Glow, y los paquetes Ring Battery Doorbell Plus

Ahorra hasta un 50% en ropa selecta de Levi's y CIDER

Ahorra hasta un 50% en productos para limpieza de pisos selectos de Shark y eufy

Ahorra hasta un 50% en equipaje selecto de Samsonite

Ahorra hasta un 50% en estilos selectos de Zappos de marcas como Crocs, Gola y Steve Madden

Ahorra hasta un 45% en aspiradoras y mopas selectas de BISSELL e iRobot

Ahorra hasta un 45% en audífonos y altavoces selectos de Bose

Ahorra hasta un 40% en juguetes, ropa y artículos para el hogar selectos de Disney, Star Wars y Wicked

Ahorra hasta un 40% en juguetes selectos de Fisher-Price, Ms. Rachel, Crayola, Play-Doh, NERF y Tonies

Ahorra hasta un 40% en electrodomésticos de cocina selectos de KitchenAid y Vitamix

Ahorra hasta un 40% en televisores y monitores selectos de LG y Hisense

Ahorra hasta un 40% en ropa, calzado y moda selecta de GAP, NAADAM, New Balance y Swarovski

Ahorra hasta un 40% en maquillaje selecto de tarte, Anastasia Beverly Hills e IT Cosmetics

Ahorra hasta un 35% en mezclilla selecta; y hasta un 25% de descuento en suéteres y ropa de exterior selecta para toda la familia de Amazon Essentials

Ahorra hasta un 30% en productos para el hogar selectos de Dyson

Ahorra hasta un 30% en juguetes y sets de bloques de construcción selectos de LEGO, MAGNA-TILES y PicassoTiles

Ahorra hasta un 30% en productos para mascotas selectos de Blue Buffalo, Pet Honesty y Zesty Paws

Ahorra hasta un 30% en productos selectos de belleza premium de Estée Lauder, Lancôme, Shiseido, LANEIGE, URBAN DECAY, TULA, Dolce & Gabbana, Clinique, bareMinerals, Smashbox y Too Faced

Ahorra hasta un 30% en productos para el cuidado de la piel selectos de ELEMIS, Kiehl's, Dr. Jart+ y medicube

Ahorra hasta un 30% en productos selectos para el cuidado del cabello de VEGAMOUR, amika, Living Proof, Color WOW y Aveda; y hasta un 25% en productos de belleza Dyson

Ahorra hasta un 30% en electrónicos selectos de Sony y Samsung

Ahorra hasta un 30% en muebles, artículos para el hogar y estilos de decoración selectos de Ashley Furniture, Yankee Candle, WoodWick y Eddie Bauer

Ahorra hasta un 30% en productos esenciales de comestibles selectos de Pepsi, Frito-Lay y Dixie; y hasta un 20% en productos selectos de CELSIUS y Liquid Death

Ahorra hasta un 25% en estilos selectos de Shopbop de marcas como LE BOP, Madewell, Veja y Lioness

Ahorra hasta un 25% en productos selectos para el cuidado de la piel premium de La Roche-Posay, Paula's Choice y Youth to the People; y productos para el cuidado del cabello de K18 y Nutrafol

Ahorra hasta un 25% en artículos selectos de cuidado personal y aseo de Gillette, Braun, Dove y Crest y productos esenciales para el hogar de Dawn y Lysol

Ahorra hasta un 20% en productos para el cabello y maquillaje selectos de Kitsch y Milk Makeup

Ahorra hasta un 20% en artículos navideños selectos de National Tree Company, Fraser Hill Farm y NEST New York

Ahorra hasta un 20% en bolsos, joyas y accesorios de diseñador de segunda mano de What Goes Around Comes Around y Rebag

Ahorra hasta un 20% en belleza y cuidado de la piel selectos de Luxury Stores

Apoya a pequeñas empresas

Los miembros Prime pueden iniciar sus compras navideñas con emocionantes ofertas de pequeñas empresas que venden en la tienda de Amazon durante Prime Big Deal Days. Ya sea refrescando sus rutinas, actualizando su ropa o comprando regalos temprano para las fiestas, los miembros Prime pueden descubrir y apoyar a empresas pequeñas que satisfacen diversas necesidades de compra. Los compradores pueden encontrar hasta un 55% de descuento en productos seleccionados para el cuidado de la piel de TruSkin; 50% de descuento en productos de aseo seleccionados de The Beard Club y fundas de almohada de seda de BLISSY; 40% de descuento en pantalones de ejercicio con forro polar para hombres de PURE CHAMP y tarjetas de afirmación de ED Design Concept; hasta un 30% de descuento en vaporizadores para ducha de Body Restore, productos esenciales para hombres de True Classic y alfombras modernas de LUXE WEAVERS; 35% de descuento en acondicionador para cuero de Leather Honey; 25% de descuento en Super C Serum de Vibriance Skin; hasta un 20% de descuento en libros interactivos con sonido de Cali's Books y proteínas en polvo de Sunwarrior. Más del 60% de las ventas en la tienda de Amazon provienen de vendedores independientes—la mayoría de los cuales son pequeñas y medianas empresas—proporcionando una amplia selección de productos, precios competitivos y gran comodidad para los clientes. Los clientes pueden descubrir y comprar en más pequeñas empresas en la tienda de Amazon durante todo el año en amazon.com/apoyapequeña.

Accede a beneficios para miembros Prime

Prime Big Deal Days ofrece a los miembros un valor adicional mediante ofertas de entretenimiento, programas de recompensas mejorados y contenido exclusivo con ahorros excepcionales.

Añade un artículo de alimentos a un pedido de entrega el mismo día: Los miembros Prime pueden seleccionar un artículo gratuito de una selección de alimentos frescos con su pedido de entrega el mismo día en ubicaciones elegibles. Elige entre una selección de productos perecederos, incluyendo favoritos como plátanos, brownie bites y zanahorias pequeñas. Esta promoción se aplica automáticamente en el proceso de pago; se aplican términos. Los miembros Prime continúan disfrutando de beneficios durante todo el año con entrega gratuita de comestibles el mismo día en pedidos de $25+ en ubicaciones elegibles.

Gana más con Prime Visa y Prime Store Card: Los miembros Prime pueden obtener una tarjeta de regalo de Amazon de $150 al instante tras la aprobación de Prime Visa, o una tarjeta de regalo de Amazon de $100 al instante tras la aprobación de Prime Store Card (oferta válida del 2 al 8 de octubre). Además, los titulares de tarjetas con una membresía Prime elegible ganan 10% de reembolso o más en ofertas selectas de marcas como LEGO y Breville durante el evento con Prime Card Bonus y 5% de reembolso durante todo el año en Amazon.com, Amazon Fresh y Whole Foods Market (se requiere código en tienda para Prime Store Card), todo sin cuotas anuales de tarjeta de crédito. Como beneficio adicional, durante el evento los miembros con Prime Visa o Prime Store Card también pueden ganar un 2% de reembolso adicional en compras elegibles de Amazon.com con Entrega Sin Prisa (para un total de 7% de reembolso con una membresía Prime elegible), sujeto a disponibilidad, y se aplican términos. Consulta aquí para más detalles.

Beneficio de comida con Grubhub+: Los miembros Prime pueden usar su membresía gratuita de Grubhub+ (valor anual de $120) para recibir $10 de descuento en pedidos de $20 o más del 7 al 8 de octubre con el código "DEALS10". Los miembros Prime continúan disfrutando de beneficios durante todo el año, incluyendo tarifas de entrega de $0 en pedidos elegibles, tarifas de servicio reducidas, 5% de reembolso de crédito en pedidos para recoger y ofertas exclusivas. Se aplican tarifas y términos adicionales. Visita amazon.com/grubhub+ para más detalles.

Aumenta tus ahorros como adulto joven: Los miembros de Prime para Adultos Jóvenes obtienen 48 horas de acceso adelantado exclusivo para comprar productos exclusivos de Amazon de marcas como T3, Anua y OCTOBUDDY —todos con ahorros de hasta un 30% de descuento antes de que comience el evento principal. Además, los miembros de Prime para Adultos Jóvenes ganan 10% de reembolso en efectivo en estas compras de acceso adelantado y en todas las compras elegibles de belleza, ropa, electrónicos y cuidado personal durante todo el evento. Los adultos jóvenes elegibles de 18 a 24 años pueden unirse con una prueba de $0 por seis meses. Visita amazon.com/youngadult para más detalles.

Compra en la tienda Amazon Fresh: Los miembros Prime pueden disfrutar de ahorros mejorados en alimentos con un descuento mensual de $15 en compras de $55+ cuando compren en tienda en Amazon Fresh. Después de Prime Big Deal Days, el descuento mensual regular regresa: $10 de descuento en compras de $50+ para nuevos miembros Prime y $10 de descuento en compras de $100+ para miembros Prime que regresan. Se aplican términos. Consulta aquí para más detalles.

Descubre ahorros en libros: Los miembros Prime ahorran hasta un 65% de descuento en miles de los libros impresos más vendidos, incluyendo Cravings de Chrissy Teigen, Funny Story de Emily Henry y The Great Alone de Kristin Hannah. Además, los miembros que prefieren la lectura digital ganan el triple de puntos Kindle en todos los libros Kindle comprados durante el evento y los puntos pueden canjearse por futuras compras de libros Kindle.

Disfruta de ahorros en Prime Video: Los miembros Prime pueden disfrutar de ahorros en una selección de títulos nuevos y populares para alquilar o comprar con hasta un 50% de descuento y acceder a descuentos adicionales en suscripciones y paquetes selectos. Consulta aquí para más detalles.

Prueba Amazon Music Unlimited: Los miembros Prime que no han probado Amazon Music Unlimited pueden obtener cuatro meses gratis, por tiempo limitado. Los clientes actuales de Amazon Music Unlimited Individual pueden unirse a un Plan Familiar sin costo adicional durante dos meses. Amazon Music Unlimited ofrece más de 100 millones de canciones sin anuncios, y podcasts populares con audio de streaming de alta calidad, además de la colección de audiolibros más grande del mundo de Audible, donde pueden disfrutar de un audiolibro al mes. Consulta aquí para más detalles.

Ahorra en atención médica: Los miembros Prime obtienen $30 de descuento en su primer año de una membresía One Medical, reduciendo el costo anual inicial a solo $69 (normalmente $99 para miembros Prime). Disfruta de atención virtual al momento y gestión de recetas 24/7. Seguro facturado por separado para visitas programadas. Los miembros Prime también obtienen un 50% de descuento en mensajes selectos de Pago Por Visita de One Medical (donde aplique) y visitas por video, sin seguro ni membresía requerida. Visita health.amazon.com/prime y health.amazon.com/onemedical/ppv para más detalles.

Descubre formas de comprar

Las compras de Prime Big Deal Days se hacen más fáciles con el conjunto de herramientas con inteligencia artificial (IA) de Amazon, las cuales alivian el estrés de las compras de la temporada festiva y ayudan a los miembros a descubrir los regalos perfectos a los mejores precios.

El asistente de compras con Inteligencia Artificial (IA) de Amazon, Rufus , te ayuda a descubrir regalos perfectos y ofrece alertas de precios con compras automáticas opcionales, comparaciones de regalos, recomendaciones personalizadas y respuestas a preguntas de compras en tiempo real.

, te ayuda a descubrir regalos perfectos y ofrece alertas de precios con compras automáticas opcionales, comparaciones de regalos, recomendaciones personalizadas y respuestas a preguntas de compras en tiempo real. Obtén notificaciones de rebajas de precio con Alexa+ , que monitorea proactivamente los artículos en tu lista de deseos, carrito o guardados para más tarde, enviando avisos de rebajas cuando los artículos que estás siguiendo están en oferta.

, que monitorea proactivamente los artículos en tu lista de deseos, carrito o guardados para más tarde, enviando avisos de rebajas cuando los artículos que estás siguiendo están en oferta. Compra lo que veas en cualquier lugar con la herramienta de búsqueda visual Amazon Lens que permite a los clientes encontrar rápidamente productos similares tomando una foto, y la nueva función Lens Live que proporciona resultados en tiempo real en un carrusel deslizable.

que permite a los clientes encontrar rápidamente productos similares tomando una foto, y la nueva función que proporciona resultados en tiempo real en un carrusel deslizable. Explora detalles de productos usando Hear the Highlights, donde expertos de compras con IA analizan detalles de productos, reseñas de clientes e información de la web para crear conversaciones de audio atractivas sobre los artículos que estás considerando.

Sobre Amazon Prime

Prime es ahorros, conveniencia, entretenimiento e innovación en compras, todo en una sola membresía. Más de 200 millones de miembros Prime en todo el mundo disfrutan de acceso a la enorme selección, valor excepcional y entrega rápida de Amazon. En EE.UU., ofrecemos más de 300 millones de artículos con envío gratuito de Prime, incluyendo decenas de millones de los productos más populares disponibles con entrega el mismo día o al día siguiente. Cualquiera puede unirse a Prime por $14.99 al mes o $139 al año, o comenzar una prueba gratuita de 30 días si es elegible en amazon.com/prime. Además, los adultos jóvenes pueden probar Prime para Adultos Jóvenes con una prueba de $0 por seis meses en amazon.com/youngadult y luego pagar una tarifa con descuento de $7.49 al mes o $69 al año por una membresía. Los beneficiarios de asistencia gubernamental calificados y clientes con ingresos verificados pueden obtener Prime Access por $6.99 al mes en amazon.com/esprimeaccess. Para obtener más información sobre Prime, incluyendo las membresías con descuento, visita aboutamazon.com/prime.

Sobre Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: la obsesión por el cliente, la pasión por la innovación, el compromiso con la excelencia operativa y el pensamiento a largo plazo. Nos esforzamos por ser la empresa más centrada en el cliente del mundo, la mejor empleadora y el lugar más seguro para trabajar. Las opiniones de los clientes, las compras en un solo clic, las recomendaciones personalizadas, el servicio Prime, la Logística de Amazon, AWS, la autopublicación Kindle Direct Publishing, Kindle, el programa de formación Career Choice, los dispositivos Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios o The Climate Pledge son algunos ejemplos en los que Amazon ha sido pionera. Para obtener más información, visita amazon.com/about y siga a @AmazonNews.

