Comienza la 10.ª Cumbre Mundial Anual sobre Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología

El primer día de la Cumbre, los líderes mundiales en seguridad del paciente abogan por intensificar la urgencia de reducir las muertes evitables.

IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–En la jornada inaugural de la 10.ª Cumbre Mundial Anual sobre Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología, presentada por la Patient Safety Movement Foundation (PSMF), los líderes mundiales en seguridad del paciente hicieron un llamamiento para que se aborde con mayor urgencia el problema de los daños evitables en la asistencia sanitaria.





En ocasión del 10.º aniversario de la PSMF, el Dr. Michael Ramsay, director ejecutivo de la fundación, reflexionó sobre el papel que podría jugar la creciente disponibilidad de datos hospitalarios sobre errores médicos en la reducción de daños. «Soy muy optimista y creo que vamos a asistir a un verdadero cambio en la asistencia sanitaria», afirmó. «La tecnología está cambiando. Ahora contamos con datos reales. Sabemos cuáles son los resultados en los hospitales. Todos somos humanos, un poco competitivos, y estoy convencido de que reaccionamos a los datos. Es lo marcará la diferencia».

En su discurso de apertura, Don Berwick, MD, MPP, FRCP, que anteriormente fue administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, señaló que uno de cada cuatro pacientes hospitalizados sufre lesiones como consecuencia de la atención recibida.

«La sanidad no es en absoluto segura», explicó Berwick. «Gran parte de los problemas de seguridad de los pacientes pueden eliminarse. Hay hospitales de este país que han reducido a cero ciertos tipos de infecciones y han eliminado prácticamente el riesgo de neumonía por los respiradores».

Según Berwick, los sistemas sanitarios pueden aprender de muchas de las prácticas de seguridad que el sector de la aviación ha implantado con éxito. «Hoy en día, habría que volar de forma continuada en un vuelo comercial durante más de 6000 años para tener una probabilidad del 50 % de resultar herido como pasajero», señaló. «A grandes rasgos, eso significa que se está más de dos millones de veces más seguro en un asiento de avión que en un hospital».

Jannicke Mellin-Olsen, quien fuera presidenta de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos, aprovechó su discurso de apertura para pedir que más sistemas sanitarios impliquen a los pacientes y familiares de quienes han sufrido algún daño con el fin de ayudar a impulsar mejores prácticas. «La implicación significa escuchar la voz del paciente en todos los niveles del servicio», afirmó.

El primer día de la Cumbre también contó con la intervención de Sir Liam Donaldson, antiguo director médico del Reino Unido, que se refirió al impacto de la COVID-19 en la seguridad de los pacientes y al modo en que la pandemia puso de manifiesto la falta de resiliencia de nuestras estructuras sanitarias. «No se pensó mucho en la seguridad del paciente a la hora de planificar la pandemia que precedió a la COVID», afirmó Donaldson. «Los fallos en el desarrollo de instalaciones de control de infecciones de primer nivel pusieron en peligro tanto a los trabajadores sanitarios como a los pacientes. Otra cuestión que había que tener en cuenta eran las transiciones asistenciales, que afectaron mucho a los pacientes ancianos y derivaron en la propagación del virus por las residencias de ancianos. Eso debería haber formado parte de nuestra reflexión desde el punto de vista de la seguridad del paciente».

Neelam Dhingra, que dirige la Iniciativa Transformadora Insignia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hizo hincapié en la necesidad de mejorar la seguridad de los pacientes en los países de ingresos bajos y medios. Dhingra señaló que en la encuesta realizada por la OMS en 102 países en 2022, solo el 27 % había desarrollado un plan de acción nacional para la seguridad del paciente, y solo el 18 % había establecido objetivos nacionales para reducir los daños relacionados con la medicación.

«En los países de ingresos bajos y medios, seguimos muy lejos incluso de procedimientos sencillos en lo que respecta a la seguridad del paciente», declaró Dhingra. «Los estudios de estos países son limitados, pero las estimaciones que tenemos sugieren que cada minuto mueren al menos cinco pacientes en el hospital. Esto significa que la carga de daños en la asistencia sanitaria está muy subestimada».

Konrad Reinhart, presidente fundador de la Alianza Mundial contra la Sepsis, destacó la permanente necesidad de mejorar la concientización pública sobre la sepsis y presionar para que los hospitales cumplan las mejores prácticas. «En vista del número de muertes por sepsis en todo el mundo, superior al del cáncer, el potencial de reducción de daños es enorme», afirmó.

También intervinieron Peter Pronovost, defensor de la seguridad del paciente reconocido en todo el mundo, Stephanie Mercado, directora ejecutiva de la National Association for Healthcare Quality, y Peter Lachman, que dirige el Programa de Becas de la PSMF. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, se dirigió a la Cumbre en un mensaje grabado previamente en video.

Las mesas redondas estuvieron presididas por miembros del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del presidente, en relación con su próximo informe sobre la seguridad de los pacientes, así como por directivos sanitarios que evaluaron el potencial del análisis predictivo y la IA para mejorar la seguridad de los pacientes.

En otros paneles se abordaron temas que van desde la necesidad de la participación de pacientes y familiares en la asistencia sanitaria hasta propuestas para formar una Junta Nacional de Seguridad del Paciente. El programa del día concluyó con una proyección privada del documental de HBO Bleed Out.

