Comienza el festival de cine virtual ¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest enfocado en amplificar las voces latinas durante el Mes de la Herencia Hispana

Los cortometrajes independientes se transmitirán exclusivamente en CineYouthFest.org del 18 de septiembre al 16 de octubre

BROOKLYN, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–El esperado ¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest de HITN-TV comienza esta semana en formato virtual y durante un mes (del 18 de septiembre al 16 de octubre) presentará el trabajo de aspirantes a cineastas y creativos latinos a través del sitio web ¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest y el canal de YouTube.





Estrenado durante el Mes de la Herencia Hispana, ¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest es una celebración del impacto y la influencia de los creativos latinx en la industria del cine. El festival permite a los narradores compartir sus experiencias y cultura con la próxima generación de jóvenes creadores de contenido e inspira a los artistas latinx a crecer frente y detrás de la cámara.

“Nuestra comunidad de jóvenes latinos ofrece distintas perspectivas desarrolladas a partir de experiencias de vida únicas. Estos narradores solo necesitan un camino para hacer que sus voces se escuchen y nuestro objetivo con el festival de cine es proporcionar una plataforma para amplificar su trabajo”, dijo Lina Sands, directora de marketing de HITN. “A través de ¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest, les estamos brindando la oportunidad de expresar su creatividad y fomentar una conversación continua sobre el cambio social y cultural “.

HITN recibió más de 400 propuestas de cortometrajes que abarcan una amplia gama de estilos de producción, perspectivas y temas. El festival de cine virtual presentará cada semana una nueva selección de cortometrajes bajo un tema común:

Arte y cultura : del 17 al 25 de septiembre

: del 17 al 25 de septiembre La próxima generación de cineastas latinx : del 27 de septiembre al 2 de octubre

: del 27 de septiembre al 2 de octubre Justicia social, educación y empoderamiento: 4 de octubre – 10 de octubre

¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest se presenta en colaboración con instituciones educativas de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Dallas, Pensilvania, Miami y San Juan, Puerto Rico. Un jurado independiente evaluará todas las propuestas y seleccionará a los 20 finalistas principales en función de criterios que incluyen conocimiento del tema, creatividad en el enfoque del tema, aspectos técnicos (como dirección, actuación, cinematografía y edición), originalidad e inspiración, e impacto narrativo de la pieza.

El panel de jueces del Cine Youth Fest está compuesto por distinguidos líderes de las artes latinas de todo el país, incluido el director Freddie Marrero, el actor Julio Ramos, la directora de proyectos de la Asociación Nacional de Productores Latinos Independientes (NALIP) Liliana Espinoza, la directora, escritora y productora Paloma Suau , El actor y productor mexicano-estadounidense Raúl Torres, la programadora de cine y cineasta Sophie Gordon, y profesora de producción de documentales y estudios de no ficción LGBTQ en Hunter College-CUNY Tami Kashia Gold.

Se seleccionará a un ganador del gran premio en efectivo de $ 5,000 entre el grupo de finalistas. Se otorgará una beca adicional de $ 2,000 por el trabajo sobresaliente presentado por un estudiante. Otros participantes con menciones honoríficas recibirán certificados para acceder a cursos de formación cinematográfica virtual. Los ganadores se anunciarán el 24 de octubre de 2021 en HITN-TV a las 11 a.m. ET y en la aplicación de la cadena HITN GO.

El festival de cine se basa en la iniciativa multiplataforma de HITN para aumentar el alcance y la visibilidad de los cineastas independientes. Además de participar en el festival de cine y el concurso de becas, los jóvenes cineastas y creativos tuvieron la oportunidad de participar en Conversaciones entre “X”, una serie de paneles de discusión con las principales voces de la comunidad artística latinx que se transmitieron en vivo a través de YouTube, Instagram, Canales de redes sociales de Facebook y Twitch.

“El aislamiento y la frustración han sido temas recurrentes a lo largo de 2020-2021, ya que el COVID-19, la injusticia social y la incertidumbre económica han afectado a nuestras comunidades”, dijo Luis Alejandro Molina, director de ¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest. “A través del festival de cine, tenemos dos objetivos: primero, volver a conectar el puente entre los jóvenes latinos y la comunidad creativa en general; y segundo, ofrecer un escaparate para la narración diversa que inspira e impulsa un cambio positivo “.

Para marcar el lanzamiento del festival de cine inaugural, HITN organizará la Conferencia de jóvenes cineastas del Cine Youth Fest el miércoles 29 de septiembre de 2021 en St. Francis College en Brooklyn, NY de 10:30 a.m. a 3:30 p.m. ET. El evento virtual es gratuito y abierto al público.

Durante la Conferencia de Jóvenes Cineastas, los estudiantes tendrán la oportunidad de conectarse e interactuar con profesionales de la industria. El evento ofrecerá talleres interactivos en línea, paneles y preguntas y respuestas en grupos pequeños. Algunas de las sesiones más esperadas se centrarán en la narración y la cinematografía inmersivas, mientras que otras, incluidas las reuniones de “Filmmakers Roundup”, brindarán a los estudiantes la oportunidad de conectarse directamente con galardonados expertos de la industria.

Para obtener más información sobre ¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest y Young Filmmakers Conference, visite: https://cineyouthfest.org/.

Sobre HITN-TV

HITN-TV es una empresa líder de medios en español que ofrece programación educativa y cultural para toda la familia. Llega a más de 44 millones de hogares en los EE. UU. y Puerto Rico a través de DIRECTV, AT&T U-verse, AT&T TV, DISH Network, Verizon FiOS TV, Comcast Xfinity, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism y Altice, Liberty Cable & Claro (Puerto Rico). Descargue la aplicación “HITN GO” Everywhere disponible en Apple, Android, Apple TV y Roku® con una suscripción por cable. Para obtener más información, visite: www.hitn.org y siga a @HITNtv en las plataformas sociales.

